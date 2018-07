Ottavia: la juniores affidata a Federici

Nuova comunicazione ufficiale in casa Ottavia per quanto riguarda i quadri tecnici 2018/19: stavolta è il turno del gruppo Juniores Provinciali, che nella prossima stagione sarà guidato da Mirko Federici, da due anni preparatore atletico della prima squadra azzurra. Queste le sensazioni del neo mister di via delle Canossiane: “Sono molto contento che la società, mister Porcelli ed il ds De Lieto mi abbiano dato quest’occasione. Dopo un paio di stagioni da preparatore, ora sarò in panchina e le sensazioni sono davvero positive – esordisce – Lavorerò a stretto contatto con l’Eccellenza perché la metodologia è la stessa ed è il percorso migliore da intraprendere per la crescita di quei ragazzi che faranno la spola tra Under 19 e prima squadra”.

Il traguardo da centrare per l’annata che verrà è già fissato: “Vogliamo riportare l’Ottavia nei Regionali, la minima categoria che le compete parlando di Juniores, visto che la prima squadra è in Eccellenza e le giovanili in Elite – dichiara con fermezza l’allenatore – L’obiettivo è salire di categoria, cosa che non siamo riusciti a fare per un motivo o per un altro negli ultimi due anni: la prospettiva dell’Eccellenza ci ha aiutato a trattenere alcuni ragazzi e avere una Juniores nei Regionali sarebbe ottimale per la formazione di buoni under. Speriamo di riportare la società dove merita con questa categoria”. Lavorando con la prima squadra azzurra, vista l’incredibile doppia promozione delle ultime due stagioni, i risultati sono stati incredibili. Ma che tecnico sarà Mirko Federici?: “Qualche volta mi è capitato di sentire che quando una squadra vince è merito del tecnico, mentre quando perde è colpa della forma fisica e quindi del preparatore: da allenatore seguirò tutto in prima persona e dico che la parte atletica per me è di primaria importanza, fondamentale. Non cambierò molto la mia metodologia: i ragazzi della Juniores sono grandi e saranno preparati atleticamente come la prima squadra, poi ovviamente sarà affiancato un grande lavoro di tecnica e tattica. Torno in panchina con tanto entusiasmo”.