Dopo anni nel mondo del calcio amatoriale, la Magnitudo ha deciso di fare il proprio esordio nell’agonistica e nel dilettantismo.

Il club, con il nome di Magnitudo FCCG, si iscriverà al campionato di Prima Categoria e di Juniores Provinciali. Il direttore sportivo, Matteo Tocco, ci ha presentato nel dettaglio questo progetto: “Da quest’anno abbiamo deciso di entrare in questo mondo, ormai sono 7/8 anni che militiamo solamente nell’amatoriale: ci servivano nuovi stimoli. Siamo convinti di poter far bene. Continueremo a lavorare con l’amatoriale, che sarà sempre il nostro punto di riferimento e darà sostegno alla Juniores e alla prima squadra e viceversa. Cercheremo di crescere piano piano – prosegue il direttore – Partiamo da questi due gruppi, ma l’obiettivo è arrivare ad avere un settore completo, magari vincendo qualche campionato. Ogni anno vogliamo fare un passo in avanti. Ci siamo già messi a lavoro: stiamo svolgendo dei provini”.

Proprio riguardo alla composizione della rosa, Tocco ci spiega con chiarezza quale sarà il modus operandi: “Vogliamo puntare su giocatori all’altezza. La priorità ce l’ha la Prima Categoria, per la quale stiamo selezionando molti giovani. Vogliamo creare un gruppo di ragazzi affiancati da giocatori di esperienza, poiché in questo campionato è necessaria”.

In conclusione, il direttore esplica l’obiettivo da raggiungere nella prossima stagione: “Puntiamo a fare un buon campionato, consapevoli di non poter subito aspirare a vincere anche se siamo ansiosi di toglierci le nostre belle soddisfazioni. Sono convinto che lavorando bene ci riusciremo”.