Atletico 2000, Valerio parla del mercato

Riflettori puntanti sulla pianificazione e costruzione delle rispettive rose. Per l’Atletico 2000 è un’estate incandescente. Sotto i riflettori i due gruppi Allievi, guidati dal tecnico Gianluca Valerio, reduce, per l’ennesima volta, da una stagione sopra le righe vista la partecipazione ai playoff con i 2001. Carte in mano al direttore sportivo Alessio Iannuccillo, che avrà il compito di allestire al meglio gli organici per permettere ai biancorossi di raggiungere traguardi importantissimi.

Il commento sul mercato spetta propria al tecnico Valerio, il quale si dice soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la società: “Il ds si sta muovendo molto bene. Stiamo effettuando dei raduni molto numerosi, anche perché, quella che verrà, sarà la settimana chiave in vista dell’apertura della campagna tesseramenti: già dai primi giorni di luglio, infatti, si potranno deporre le prime firme. Sono molto fiducioso per entrambi i gruppi”.

Successivamente, Gianluca Valerio, traccia un bilancio iniziale sull’attuale allestimento delle sue due squadre: “Stiamo lavorando a fari spenti e ancora non posso svelare i nomi. Penso che al termine del mercato avrò due compagini costruite al punto giusto che diventeranno competitive solamente sul campo. Al momento posso dirmi soddisfatto” conclude l’allenatore biancorosso.