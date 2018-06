 Luca Locci, nuovo arrivo al Trastevere calcio

Il Trastevere Calcio è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2018-2019 con il difensore centrale classe 1992 Luca Locci. Rinforzo importante per il reparto arretrato che verrà messo a disposizione di mister Perrotti, Locci è reduce da 2 anni e mezzo da capitano del Flaminia con 68 presenze dal 2016. Per lui esperienze in passato con il settore giovanile del Lecce e due avventure nel professionismo con le maglie di Melfi e Lupa Roma.