La prima squadra dell’Albalonga è stata affidata a mister Fabrizio Ferazzoli. Dopo un lungo periodo di riflessione, la società castellana ha separato le proprie strade da mister Marco Mariotti (condottiero degli azzurri nella straordinaria stagione appena messa alle spalle) e ha accolto Fabrizio Ferazzoli. Il 50enne allenatore arriva dalla breve e sfortunata parentesi con il Monterosi, all’inizio della scorsa stagione.

«Arrivo da un’annata sicuramente negativa dal punto di vista personale, le cose non sono andate come speravo – dice Ferazzoli – Ma anche quell’esperienza mi darà grande voglia di riscatto e di fare bene in questa nuova avventura». Ferazzoli e Albalonga, due strade che hanno già “rischiato” di incrociarsi in passato. «In un paio di occasioni sono stato davvero vicino a diventare l’allenatore di questa squadra negli ultimi tempi, tanto che conoscevo già bene il presidente Bruno Camerini oltre che il direttore sportivo Giorgio Tomei. Anche per questo motivo l’accordo è arrivato in maniera rapida: Tomei ha tracciato la strada e la chiacchierata con il presidente, che ha confermato di essere un personaggio dal grande carisma, ha dato la spinta finale alla trattativa».

L’Albalonga, in linea teorica, è ancora “appesa” tra due categorie. «Al momento non abbiamo affrontato il discorso della Lega Pro e quindi sono concentrato sul prossimo campionato di serie D, poi la società farà le sue valutazioni a stretto giro di posta». Indubbiamente bisognerà studiare bene anche gli aspetti organizzativi riguardanti un altro storico appuntamento per il club castellano, vale a dire quello del 29 luglio con la partecipazione alla Tim Cup, la Coppa Italia dei professionisti con le squadre di serie A, B e C. «Una grande esperienza da vivere nel migliore dei modi» rimarca Ferazzoli che conclude parlando della rosa dell’Albalonga 2018-19 che ha in mente. «E’ presto per fare questo genere di discorsi. Non scopro io la bontà di un gruppo che ha fatto cose straordinarie la scorsa stagione. L’orientamento è quello di confermare diversi protagonisti dello scorso campionato, ma poi vedremo se questo sarà possibile».