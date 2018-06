SSD Ottavia. Si programma la nuova stagione

L’Ottavia, chiusa una stagione sportiva a dir poco straordinaria, si proietta già alla prossima annunciando il primo allenatore dei quadri tecnici 2018/19. Si tratta di Francesco Fulvimario, che l’anno venturo guiderà la squadra Giovanissimi Fascia B Elite azzurra.

“Per prima cosa ringrazio l’Ottavia ed il ds Daniele Lorenzetti per avermi affidato questo incarico. Sono un allenatore esordiente e riconosco che non è semplice per la dirigenza fare una scelta del genere. La società ed il ds hanno avuto fiducia in me ed io sono contentissimo d’iniziare quest’avventura, spero di essere all’altezza delle aspettative”. Esordisce così il neo mister dei 2005 di via delle Canossiane, che poi esterna tutto l’entusiasmo per l’ingresso nella realtà di Roma Nord. “Si parla di un club che ha fatto enormi passi in avanti negli ultimi anni. Durante quest’anno sono stati raggiunti risultati incredibili sia con la prima squadra che con il settore agonistico: spero di poter dare un grande contributo con il mio gruppo in tal senso – spiega – Per me è importantissimo essere entrato a far parte dell’Ottavia: ho già avuto il piacere di conoscere e parlare con altri mister, dimostratisi molto disponibili a darmi consigli, aiuti, aumentando le mie conoscenze. Quando sono arrivato ho percepito un ottimo clima ed una realtà interessante: darò il massimo per potermi esprimere al meglio. Ringrazierò sempre l’Urbetevere, per il percorso finora condiviso, e l’Ottavia, per il futuro insieme”. In ultima battuta mister Fulvimario dice la sua sul nuovo collettivo che allenerà: “Stiamo cominciando a plasmare la squadra: ci sono tanti giocatori ma va perfezionato il gruppo. Saremo una neo promossa in Elite e sarebbe un sogno fare quello che hanno fatto i Giovanissimi 2003 quest’anno nella stessa condizione. Essere neo promossi non è un fattore per forza determinante per il valore della squadra, che se è di livello e con un mister che sa farla rendere, allora può togliersi delle soddisfazioni – conclude il tecnico – I 2005 dell’Ottavia hanno militato quest’anno nel campionato Giovanissimi Fascia B Provinciali sotto età, io lo stesso con l’Urbetevere: conosco il livello della competizione e le avversarie che andremo ad affrontare. Spero di far bene”.