Atletico 2000. Migani “Traguardo frutto del duro lavoro”

Nella giornata di ieri il Comitato Regionale del Lazio ha pubblicato, tramite un comunicato ufficiale, la graduatoria per i ripescaggi nel campionato Juniores Elite. In prima posizione, quindi ufficialmente nel massimo torneo regionale, c’è l’Atletico 2000 di Ivan Migani, reduce da una stagione sensazionale chiusa in scia della Lodigiani e con il miglior punteggio rispetto alle seconde classificate degli altri gironi.

È lo stesso tecnico, protagonista insieme alla squadra di questa fantastica cavalcata, ad esprimere la propria contentezza: “Partiamo dal presupposto che quando incappi in una retrocessione devi agire con delicatezza. Il Presidente, Alessio Di Curzio, non è stato mai esplicito nel chiedere un pronto ritorno in Elite, ma noi eravamo consapevoli quale fosse il suo desiderio. Siamo felicissimi per aver riportato l’Atletico 2000 nel massimo campionato”. Un traguardo importante raggiunto grazie al duro lavoro svolto in Via di Centocelle. “Inizialmente abbiamo cercato di riconfermare più giocatori possibili – spiega l’allenatore biancorosso – Non è stato per niente facile, soprattutto con i classe ’00, reduci dalle finali con gli Allievi. Il fattore che ci ha contraddistinto maggiormente? Senza ombra di dubbio la chiarezza nel progetto”.

Tutto è nato lo scorso agosto, quasi un anno fa. Adesso, dopo alti e bassi e tantissimi sacrifici, l’Atletico 2000 è nuovamente in Elite. “Ci siamo messi subito in azione iniziando un processo di costruzione – continua Migani – Solo successivamente ci siamo consolidati, chiudendo un girone di ritorno con dei risultati strabilianti. È stata un’annata impegnativa. Devo fare i complimenti a tutto lo staff e ai miei ragazzi. Oggi possiamo dire di essere nuovamente in Elite. Già siamo all’opera per preparare al meglio la nuova stagione” conclude il tecnico dell’Atletico 2000.