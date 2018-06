E’ Stefano Tajarol il primo rinforzo del Trastevere calcio

Il Trastevere Calcio è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2018-2019 con il bomber classe 1981 Stefano Tajarol. Si tratta di un grandissimo ritorno per la squadra del Rione dopo le 20 reti in 33 presenze realizzate nella stagione 2016/2017 in un campionato straordinario chiuso al secondo posto in classifica.

Grande emozione da parte di Tajarol nel tornare allo Stadium: “Torno con grandissimo piacere a vestire la maglia del Trastevere – spiega il bomber – e lo faccio perché sono convinto di poter dare ancora molto a questa società. Ringrazio il club per la fiducia e sono convinto che la stagione 2018/2019 sarà ricca di soddisfazioni”. Il primo nuovo leone ha un nome e cognome: Stefano Tajarol, professione bomber di razza.