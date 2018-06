Con il Comunicato Ufficiale n. 69 emesso il 13 giugno, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha riformato il Regolamento del Settore Tecnico introducendo gradualmente molte novità, a partire dalla prossima stagione: obbligo di allenatori abilitati in tutte le categorie giovanili, introduzione di un allenatore dei portieri per prima squadra e giovanili, abilitazione UEFA A per la Serie A femminile, così come tra due anni in Serie B. Istituite le figure dell’Allenatore dei Dilettanti Regionali e dell’Allenatore dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile.

“Il principio che ha ispirato questa riforma – commenta il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini – è quello di prendersi cura della formazione dei giovani e affidarla ad allenatori preparati e abilitati. Qualificazioni sempre più adeguate alla crescita – non solo tecnica – e allo sviluppo del calcio italiano”.

Le novità introdotte dalla nuova formulazione del Regolamento del Settore Tecnico saranno attuate a partire dalla prossima stagione attraverso un percorso graduale per arrivare a regime nella stagione agonistica 2020/2021. Nel dettaglio, ecco quali saranno i principali cambiamenti per i requisiti che gli allenatori dovranno possedere per allenare a livello giovanile e nel calcio femminile e quelli riguardo la figura degli allenatori dei portieri.