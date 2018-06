Andrea Cardillo resta al Trastevere

Il Trastevere calcio ha annunciato di aver rinnovato l’accordo anche per la stagione 2018-2019 con l’attaccante classe 1992 Andrea Cardillo.

Seconda stagione consecutiva al Trastevere per il forte e bravo centravanti Cardillo che, dopo le 9 reti stagionali della passata stagione, si dichiara pronto per il nuovo anno: “Il mio obiettivo minimo sarà andare in doppia cifra per ripagare la fiducia che hanno avuto nei miei confronti la società, il direttore e il mister”.