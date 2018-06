La Rustica: il nuovo allenatore è Roberto Spinetti

La notizia era nell’aria da qualche giorno e ora Roberto Spinetti, direttore sportivo del La Rustica, ne fornisce l’ufficialità. «La Promozione sarà affidata a mister Daniele Paolini. Avevo accennato nei giorni scorsi che potevamo procedere con una soluzione interna e così è stato. Daniele è un tecnico giovane che sarà alla sua prima esperienza assoluta tra i grandi, ma che da tre anni lavora nel nostro settore giovanile e lo ha fatto con risultati notevoli, mettendo in mostra delle metodiche di lavoro interessanti oltre a delle buone capacità gestionali e di lettura della partita. A mio modo di vedere ha assolutamente la personalità giusta per poter far bene anche in una squadra “di grandi”.

L’idea di lanciarlo in Promozione era già venuta a galla l’estate scorsa, poi per una serie di motivazioni avevamo optato per mister Fabio Panno che voglio ringraziare per l’impegno profuso nel corso della stagione appena messa alle spalle e per la passione e la capacità con cui ha guidato la nostra Promozione. Talvolta il calcio porta a fare delle scelte e così le nostre strade si sono divise, ma gli auguriamo le migliori fortune per il proseguo della sua carriera». Tornando a mister Paolini, va ricordato che è stato il tecnico della Juniores e degli Allievi provinciali del La Rustica nella passata stagione, ma quest’anno ovviamente il suo lavoro sarà dedicato esclusivamente alla Promozione.

«Questo non esclude che Daniele continui a fare da supervisore del settore giovanile» sottolinea Spinetti. La chiusura riguarda la rosa che il La Rustica metterà a disposizione del neo tecnico. «L’intenzione della società è di confermare molti dei protagonisti del vecchio gruppo senza particolari squilli di tromba, ma ripartendo con ambiziosi simili a quelle della scorsa annata e ovviamente con la voglia di fare bene. Cercheremo di fare alcuni innesti mirati che possano migliorare lo spessore della rosa facendo sempre il passo secondo la nostra gamba, così come è sempre stato nella storia recente del La Rustica» conclude Spinetti.