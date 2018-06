Lo Sporting Tanas vince la coppa Juniores Provinciale

È una bella storia d’amore, degna dei migliori film di genere, quella tra Fabio Del Monte e il gruppo di atleti dello Sporting Tanas che sabato 16 giugno ha conquistato la Coppa nella Finale dei Play Off battendo 4-3 l’Atletico Olevano.

Una storia d’amore intensa e tormentata, culminata 4 anni fa con la vittoria del campionato Giovanissimi Provinciali e dei conseguenti Play off. Già, perché Fabio Del Monte, Direttore Sportivo e tecnico dello Sporting Tanas Calcio, ha riportato per la seconda volta, 4 anni dopo, il gruppo che era già salito sul tetto di Roma nella categoria inferiore. Ma dopo quell’annata strepitosa, come spesso succede, fu rottura e separazione. Il tecnico si allontanò dalla società di Via Capranica per la parentesi con la Vis Aurelia. Dopo un anno però, lo stesso Del Monte, legato da un amore indissolubile alla società del patron Ranieri, tornò in biancorosso per guidare gli Allievi Fascia B e al termine della stessa stagione divenne Direttore Sportivo del Tanas. Oggi, a distanza di 4 anni, il tecnico romano ha mantenuto di nuovo la promessa: lo Sporting Tanas Calcio è campione e scenderà una lacrima anche ai meno romantici pensando che molti di questi ragazzi hanno disputato il 16 giugno la loro ultima partita in biancorosso.

“È stata una stagione incredibile ed è giusto che sia arrivata questo ulteriore traguardo”, racconta Fabio Del Monte. “Con molti di questi ragazzi c’era un’intesa forte, totale e tutti insieme siamo riusciti a centrare la vittoria nel campionato, prima, e questa Coppa contro l’Atletico Olevano, cui vanno i nostri complimenti per averci creduto fino all’ultimo. È stata una gara molto combattuta, eravamo sotto di due gol, poi abbiamo accorciato, pareggiato e allo scadere è arrivato il gol di Margiotti, ma parlare solo del gol che ci ha regalato la vittoria non sarebbe corretto: è stata la Squadra a vincere la partita. Abbiamo sofferto insieme – sottolinea Del Monte- e abbiamo vinto insieme. Perché una squadra si costruisce nel tempo e non fonda le sue radici, i suoi punti di forza, sul singolo. Sono davvero soddisfatto di questo gruppo, abbiamo vissuto tante emozioni sin dall’inizio della stagione e dispiace che proprio questa sia stata la loro ultima partita, ma nel calcio capitano spesso situazioni del genere. A questi ragazzi auguro un grandissimo in bocca al lupo per il loro futuro, sono il vostro primo tifoso e vi porterò per sempre nei miei ricordi. Grazie”.

Edoardo Anacleti, ufficio stampa Tanas

foto: Sebastiano Serino