Trastevere: confermati Mazza e Ciambella

Il Trastevere Calcio ha comunicato che mister Mauro Mazza sarà nuovamente alla guida della Juniores Nazionale per la stagione 2018-2019. Il tecnico, al suo quinto anno consecutivo in amaranto, ha dichiarato: “Sono contento perché sarà la mia quinta stagione qui al Trastevere. Il campionato è sempre lo stesso ma lo affronto sempre con grande entusiasmo. Vogliamo cercare, anche il prossimo anno, di dare più giocatori possibili alla prima squadra affinché la Serie D sia un obiettivo concreto per i ragazzi. Auguro il meglio all’Ostiamare visto che rappresentano la nostra regione e speriamo possano vincere il titolo nazionale. Mi auguro, infine, che possa cambiare la formula finale del campionato Juniores Nazionale perché siamo rimasti fermi dalle 5 alle 8 settimane negli ultimi anni e questo a mio avviso non è possibile”.

Ancora conferme in casa Trastevere: mister Paolo Ciambella, dopo aver vinto il campionato dei Giovanissimi Regionali, sarà nuovamente alla guida dei 2003 nella prossima stagione degli Allievi Fascia B 2018-2019. Queste le sue parole dopo l’ufficialità: “Sono contentissimo di essere stato riconfermato e di restare in questa bella società. Stiamo cercando di allestire la migliore rosa possibile, a prescindere dal campionato che poi faremo”. Mister Ciambella ha alle spalle una lunga carriera con tanti successi. L’ultimo, quello con il Trastevere nella stagione 2017-18, lo rende particolarmente fiero: “Sono i fatti a parlare: ci siamo classificati primi con 23 punti sulla seconda in classifica. C’è stato un gran lavoro di tutta la squadra, intesa in senso lato: giocatori, staff e società. Ho sposato la causa amaranto perché mi sento in sintonia con la società e con la dirigenza”.