Trastevere Calcio, accordo raggiunto con Mattiuzzo e Perrotti

È con immenso piacere che il Trastevere Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2018/19 con Stefano Mattiuzzo quale nuovo Direttore Sportivo e con Fabrizio Perrotti come Mister

della prima squadra.

Mattiuzzo vanta una lunga esperienza, avendo collaborato con molte squadre, tra cui, lo scorso anno, la Salernitana in Serie B; anche Fabrizio Perrotti vanta una carriera di prestigio sia come calciatore che come allenatore con ottimi risultati.

Dal Presidente Betturri e dall’intera famiglia del Trastevere Calcio un caloroso benvenuto ad entrambi e sempre Forza Trastevere!