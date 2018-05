Settebagni Calcio Salario: Simone Massimi è il nuovo tecnico della Juniores Elite

Sarà Simone Massimi il nuovo tecnico della Juniores Elite del Settebagni Calcio Salario. Il ventiseienne romano, dopo la chiamata della Lnd alla guida della Rappresentativa Allievi Roma Nord, vittoriosa in finale sulla selezione di Latina, riparte dunque dalla Juniores.

“Mi sento particolarmente legato al Settebagni – commenta Massimi –, ho avuto modo di parlare in diverse occasioni con il Direttore Sportivo Emanuele Salustri e con il Presidente Dino Miliucci. Entrambi mi hanno sempre dimostrato grande fiducia e quando mi è stato proposto di guidare il gruppo della Juniores non ci ho pensato due volte. Sarò l’allenatore più giovane in questo campionato, ma non mi spaventa affatto, anzi, non vedo l’ora di cominciare e di trasmettere le mie conoscenze – che naturalmente dovranno essere arricchite – ai ragazzi. Confrontarmi con allenatori più grandi di me sarà senza dubbio interessante, ma sono convinto che l’età anagrafica lascia il tempo che trova: quello che conta è la passione, l’impegno e la dedizione che si mette in campo”.

Dopo l’esperienza all’Atletico Vescovio, al Real Monterotondo Scalo e con la Rappresentativa, è arrivato dunque il momento di fare il salto di categoria: “Sarà una bella sfida e mi sento pronto. Negli anni passati ho avuto modo di lavorare con i ragazzi di quest’età, conosco bene i ’99, i 2000 e i 2001 e so cosa dovremo fare. Obiettivi? Certamente dovremo raggiungere la salvezza il prima possibile come richiesto dalla società, lo scorso anno questo gruppo ha fatto vedere cose importanti, ma con il cambio d’età perderemo qualche elemento. Noi però giocheremo ogni partita con grande grinta e voglia di vincere per raggiungere l’obiettivo societario poi, naturalmente, se ci saranno i presupposti per fare qualcosa di più non ci tireremo indietro. Il mio obiettivo principale sarà di valorizzare ancora di più i 2000 e di far crescere i 2001 che giocheranno questa stagione sotto età”.

Con un curriculum di tutto rispetto, il figlio di Carlo Massimi, anche lui allenatore, è pronto per una nuova sfida tra ambizione, passione e grande umiltà: “Papà mi ha insegnato tanto, allena da più di 20 anni e secondo me è tra i migliori del Lazio se non il migliore, mi ha aiutato tanto a crescere e mi ha trasmesso grande passione per questo lavoro, ci tengo a fare un’annata importante anche per lui”.