Insieme Ausonia. Anelli promette: “Saremo protagonisti”

L’Insieme Ausonia ha salutato il suo primo anno di Eccellenza con la vittoria per 2-0 sul campo dell’Almas, l’ottava posizione finale e 49 punti in classifica generale. Una stagione positiva e contraddistinta anche da qualche piccola difficoltà soprattutto all’inizio, ma la squadra di Gioia ha comunque raggiunto il proprio obiettivo con abbondante anticipo.

A tirare le somme in casa biancoblù è il presidente onorario Alessandro Anelli. “Sono abbastanza soddisfatto perché come prima esperienza in un torneo di Eccellenza è andata bene. Certo, magari mi sarebbe piaciuto lottare per le prime posizioni, ma probabilmente in alcuni frangenti della stagione abbiamo peccato di inesperienza lasciando diversi punti per strada. Sicuramente potevamo fare qualcosa di più. La nostra è stata una stagione anche abbastanza travagliata, ad un certo punto abbiamo cambiato la guida tecnica ma poi ho voluto ripristinare il tutto facendo grande affidamento su mister Roberto Gioia, che sarà riconfermato insieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Purtroppo in queste ultime partite ci è mancata quella adrenalina non avendo comunque più obiettivi da raggiungere, e per il prossimo anno mi auguro di poter arrivare al termine del campionato per giocarci qualcosa di importante. Sicuramente partiremo prima rispetto alla scorsa stagione dove non sapevamo ancora di essere poi ripescati. La squadra sarà rivoluzionata, con under di livello e qualche giocatore di esperienza importante. Vogliamo recitare un ruolo da protagonisti e cercheremo di allestire una rosa all’altezza”.