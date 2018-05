Cassino – Budoni 2-2: gli azzurri si congedano dal Salveti con un pari

Il Cassino si congeda dal pubblico del Salveti pareggiando 2-2 con il Budoni. Un risultato che sorride alla squadra sarda che festeggia con una giornata di anticipo la salvezza.

Per la squadra di Urbano svanisce la possibilità di accedere ai play off ma viene confermato il sesto posto che potrà essere difeso nell’ultima trasferta di campionato, in programma domenica prossima a Nuoro. Per gli azzurri un risultato comunque positivo al primo anno di serie D.Il gran caldo è protagonista della sfida del Salveti. Si gioca a ritmi bassi, al 7′ però il Cassino passa in vantaggio. Abreu va via sulla sinistra, entra in area da posizione decentrata, si presenta davanti a Trini e lo supera con un preciso rasoterra. Il Cassino controlla il gioco ma al 18′ i sardi trovano la rete del pareggio.

L’azione nasce viziata da un fallo su Camara che l’arbitro non ravvisa. Sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Lagzir, il più lesto di tutti a colpire di testa è Spina che non lascia scampo a Teoli. Il Cassino non riesce a rendersi pericoloso e il Budoni sembra più intraprendente. Pusceddu e Odianose provano a impensierire il portiere cassinate ma senza troppa convinzione. Nella ripresa dopo quattro minuti Pusceddu, autore di una progressione di 50 metri, manca incredibilmente il raddoppio calciando sul fondo da ottima posizione. Al 53′ ci prova Ricamato per il Cassino ma Trini non si lascia sorprendere. Poco dopo Lombardi pesca in area Prisco che di testa fallisce la rete del vantaggio. Lo stesso attaccante campano prova a rifarsi con un tiro dal limite che trova attento Trini a deviare in angolo. Al 70′ il Budoni passa in vantaggio.

Teoli e Mattera pasticciano, ne approfitta Pusceddu che serve il neo entrato Sartor che da due passi spedisce la palla in rete. Il Cassino prova subito a pareggiare con una grande conclusione di Ricamato, su cui si supera Trini. E al 77′ il Cassino firma il 2-2. Punizione dalla destra calciata da Celiento e colpo di testa vincente di Prisco che stavolta non sbaglia. Poco dopo Budoni vicinissimo alla terza rete con un clamoroso doppio palo centrato prima da Sartor e poi da Odianesi. Finisce in parità e fanno festa tutti. Ultima settimana di lavoro per il Cassino che domenica con la Nuorese, in terra sarda, concluderà il suo campionato. Poi sarà tempo di bilanci e di preparazione della nuova stagione.

CASSINO: Teoli, Mattera, Camara (88′ Gazerro), Darboe, Maraucci, Brunetti, Tribelli (62′ Celiento), Ricamato, Prisco, Abreu (88′ Celani), Lombardi (80′ De Cristofaro). A disposizione Trani, Sfavillante, Boye, Baldassare. Allenatore Urbano.

BUDONI: Trini, Deiana, Cross Maurice, Brenci ( 74′ Saiu), Farris, Spina, Ranucci, Moro ( 55′ Sariang), Odianose, Lagzir (66′ Sartor), Pusceddu (86′ Santoro). A disposizione Cellitti, Dessoris, Pau, Tamboni. Allenatore Cerbone.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Marcatori: 7′ Abreu, 18′ Spina, 70′ Sartor, 77′ Prisco.

Note: ammonito Darboe. Terreno in ottime condizioni, spettatori 300 circa.