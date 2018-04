Roma: Schick si è finalmente sbloccato

L’attaccante della Roma Patrik Schick, al suo primo gol in campionato con i giallorossi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Spal-Roma (0-3).

Ieri una grande prova di forza della Roma

Sì, questa partita era sicuramente molto importante per la nostra fiducia. Adesso ci possiamo preparare per la partita di Liverpool con la testa pulita. Dovremo essere cattivi lì.

Di Francesco sta facendo tanto turnover, tenendo tutti i giocatori motivati e in condizione. E’ un segnale importante la fiducia dell’allenatore?

Sì, il nostro mister è una brava persona, parla sempre con noi. Questo è molto importante per tutti i giocatori, il fatto di sentire la fiducia del mister è molto importante per tutti.

Ti sei sbloccato in campionato. Per un attaccante il gol significa quasi tutto?

Sono felice e secondo me anche tutta la panchina era felice come me.

L’ambiente Roma ti ha aiutato in questi mesi difficili?

Sicuramente, devo ringraziare ancora tutti quelli che mi hanno dato fiducia, perché è stato più facile così.

C’è il tuo tocco sul gol di Nainggolan?

No, non l’ho toccata. Volevo, ma non ho toccato il pallone.