Cassino-Lanusei 1-1. In rete Masia ed Abreu

Il Cassino non va oltre il pareggio nella sfida casalinga con il Lanusei e vede allontanarsi la zona play off. Gli azzurri ora sono a quattro lunghezze dal duo formato da Trastevere e Latina, a soli 270 minuti dalla fine della stagione.

Una gara, quella del Salveti, dove sono prevalsi i ritmi bassi da parte delle due squadre con i sardi che hanno giocato a viso aperto e desiderosi di strappare almeno un punto, prezioso in chiave salvezza e così è stato. Al 6′ Abreu lanciato a rete va in gol, ma il gioco era già fermo per una posizione d offside. Poco dopo è provvidenziale Maraucci in scivolata ad anticipare Papini e a deviare in corner una palla molto insidiosa. Al 13′ De Cristofaro pesca in piena area Prisco, che però si decentra troppo e la conclusione viene respinta da La Gorga.

Al 24′ cross dalla destra di Darboe, Prisco ci prova di testa senza inquadrare lo specchio della porta. Poco dopo la mezz’ora Masia calcia dal limite. Il suo rasoterra termina di poco sul fondo. E’ il primo squillo del Lanusei. Al 40′ De Cristofaro impegna La Gorga, la palla finisce dalle parti di Ricamato che prova una spettacolare rovesciata, raccogliendo gli applausi del Salveti ma anche i guantoni del portiere sardo. Nella ripresa il ritmo cala decisamente .Il Lanusei prende coraggio e al 56′ ci prova con Papini con un tiro dal limite che termina alto. Trascorrono i minuti e il Cassino non riesce a rendersi pericoloso. Ne approfitta la squadra di Graziani che al minuto 60 passa in vantaggio. Masia approfitta di una indecisione della retroguardia azzurra e davanti a Teoli riesce a batterlo con un preciso rasoterra. Il Cassino fatica a reagire ma al 76′ arriva la rete del pareggio. La firma il portoghese Abreu che con freddezza e con una conclusione angolata supera La Gorda. Ora la squadra di Urbano ci crede e prova a vincere la gara. All’ 80′ Lombardi dalla sinistra serve Prisco che calcia di prima intenzione trovando il doppio intervento del portiere sardo che evita anche che la palla finisca sui piedi di Abreu. Nel finale forcing degli azzurri ma il risultato non cambia. Finisce 1-1. Il Cassino domenica prossima sarà di scena a Monterosi, che ieri a sorpresa ha espugnato il campo della capolista Rieti. Gli azzurri cercheranno di concludere la stagione nel migliore dei modi. Dopo il Monterosi, le sfide con le sarde Budoni e Nuorese. Blindare il sesto posto e provare ancora a rosicchiare una posizione sarà l’obiettivo di fine stagione.

CASSINO: Teoli, Mattera, Camara (70′ D’Alessandro), De Cristofaro (64′ Lombardi), Maraucci, Brunetti, Darboe, Ricamato, Prisco, Abreu (83′ Pintori), Tribelli (46′ Celiento). A disposizione Trani, Manzi, Gazerro, Reali, Boye. Allenatore Urbano.

LANUSEI: La Gorga, Kovadio, Mithra, Fatta, Bonu, Cacciotti, Oggiano, Masia, Camilli (58′ Pisanu), Ladu, Papini. A disposizione Aiolfi, Jammeh, Anile, Brack, Cavallaro, Rorato. Allenatore Graziani.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Marcatori: 60′ Masia, 70′ Abreu

Note: ammoniti Ricamato, Fatta.