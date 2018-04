Con Prisco e Maraucci il Cassino sbanca il Trastevere Stadium

Dopo la bella vittoria nel derby con l’Aprilia, il Cassino si ripete ed espugna a Villa Pamphili il Trastevere Stadium. Gli azzurri vincono all’inglese con le reti messe a segno nella ripresa da Prisco e Maraucci e tornare a respirare aria di play off, vista la concomitante sconfitta del Latina, ora distante di appena due lunghezze.

Unica nota stonata della giornata l’infortunio al setto nasale rimediato dal giovane D’Alessandro, costretto a lasciare il campo nel corso della prima frazione di gioco. Urbano è costretto a rinunciare allo squalificato Celiento ma già dopo quattro minuti Abreu si rende pericoloso con una conclusione che non va distante dall’incrocio dei pali. La gara è viva e nei primi quindici minuti di gioco sono diverse le occasioni da rete per entrambe le squadre. Va vicino al vantaggio il Cassino con Prisco mentre il Trastevere mette i brividi alla porta difesa da Teoli con Riccucci e soprattutto con Lorusso che costringe il portiere azzurro a un intervento prodigioso. Alla mezz’ora Trastevere vicinissimo al gol con Riccucci che centra la traversa direttamente su calcio di punizione. Il match, nonostante il gran caldo, si gioca a buoni ritmi. Si va comunque a riposo a reti inviolate.

La gara si sblocca al 56′ quando il Cassino usufruisce del primo corner della gara. La difesa romana non è impeccabile, ne approfitta Prisco che batte Caruso e torna al gol dopo quasi due mesi. Per l’attaccante campano sesta rete con la maglia del Cassino. Al 70′ Martorelli commette un fallo in piena area, l’arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione per gli azzurri. Sul dischetto si presenta Prisco puntando alla doppietta personale, il centravanti però si fa respingere il tiro da Caruso ma non può nulla sulla conclusione immediata e ravvicinata di Maraucci che firma lo 0-2. Nella parte finale del match, il Trastevere non riesce a reagire con convinzione e il Cassino sfiora la terza rete prima con De Cristofaro che centra la traversa e poi con Tribelli, che coglie l’incrocio dei pali. Finisce con la vittoria della squadra di Urbano che, nelle ultime sette trasferte di campionato aveva raccolto soltanto un punto. Una delle migliori prestazioni stagionali degli azzurri che domenica prossima riceveranno la visita del Lanusei. Quattro le giornate che mancano alla fine del campionato e il Cassino proverà a strappare la qualificazione ai play off.

TRASTEVERE: Caruso, Cotani (84′ Campori), Vendetti, Fatati (59′ Mastromattei), Sfanò, Martorelli, Riccucci, Chinappi (72′ Larosa), Cardillo (65′ Druschky), Neri, Lorusso. A disposizione Sottoriva, Giannone, Barbarossa, Maresca, Sannipoli. Allenatore Gardini.

CASSINO: Teoli, D’Alessandro (27’ Tribelli, 84′ Pintori), Camara, De Cristofaro, Maraucci, Brunetti, Darboe (93′ Reali), Ricamato, Prisco, Abreu (75′ Lombardi), Mattera. A disp. Trani, Manzi, Gazerro, Boye, Baldassarre. Allenatore Urbano.

Arbitro: Mulas di Sassari.

Marcatori: 56′ Prisco, 71′ Maraucci.

Note: ammoniti Camara, Martorelli, Vendetti, Druschky.