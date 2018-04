Juniores Nazionale: Trastevere campione del girone H

Al Trastevere basta un gol nella sfida contro l’Ostiamare per laurearsi campione. Mister Mazza: “La soddisfazione pià grande è vedere i ragazzi giocare con la prima squadra”

Terzo titolo consecutivo per la Juniores Nazionale amaranto che vince 1-0 sull’Ostiamare nell’ultima giornata di campionato del girone H. Dopo un primo tempo di duro testa a testa fra le due compagini è arrivato dal dischetto il gol di Sannipoli.

Mister Mazza chiude ancora una volta in bellezza: “Tre titoli conquistati, ma l’ultimo è sempre il più bello. I ragazzi se lo sono meritato, soprattutto oggi che hanno fatto una prestazione di sostanza contro una gran bella squadra”. Sull’andamento del campionato Mister Mazza non ha dubbi: “È stato un crescendo, la spinta maggiore sicuramente l’abbiamo avuta dopo la vittoria contro l’Albalonga, da lì abbiamo iniziato davvero a crederci. Ma la soddisfazione più grande, il premio maggiore, è vedere i ragazzi giocare e andare in trasferta con la prima squadra: è quello il nostro obiettivo”.

“È una giornata di grande soddisfazione per la società che ha tanto a cuore le formazioni giovanili, soprattutto la Juniores che è il vivaio della serie D – ha dichiarato il Vicepresidente Bruno D’Alessio – Va dato tanto merito a Mauro Mazza, allenatore tecnicamente preparatissimo, che ha seguito i ragazzi con tanta cura e già ne ha passati molti alla prima squadra”.