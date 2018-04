Cassino – Aprilia 1-0. Decide una prodezza di Tribelli

Dopo aver rimediato due sconfitte consecutive con le ultime due della classe, il Cassino si riscatta superando di misura l’Aprilia.

Nel derby disputato allo stadio Salveti, gli azzurri si impongono 1-0 grazie a una prodezza di Pietro Tribelli, firmata nella prima parte di gara. Urbano propone il classico 4-3-3 con il tridente formato da Celiento, Prisco e lo stesso Tribelli. Tra i pali debutta il giovane Teoli che prende il posto di Della Pietra, infortunatosi nel riscaldamento e che ha rimediato una frattura scomposta del metacarpo.

Nei primi minuti di gioco sembra essere più in palla l’Aprilia che prova più di una volta a proporsi dalle parti dell’estremo difensore azzurro anche se la prima oppurtunità dopo pochi secondi è sui piedi di Marzio Celiento. Il risultato si sblocca al minuto 24. De Cristofaro pesca Tribelli che con un pallonetto di pregevole fattura supera Saglietti. Alla mezz’ora uno scatenato Tribelli pesca al centro dell’area Celiento che da buona posizione non riesce a colpire nel migliore dei modi e l’occasione per il raddoppio sfuma. Al 34′ l’Aprilia si fa viva con Carpentieri che però non inquadra lo specchio della porta difeso da Teoli. Sei minuti più tardi ancora Cassino vicino alla rete del 2-0. Tribelli trova la testa di Prisco che prolunga per l’accorrente Ricamato che da pochi passi calcia quasi a botta sicura. Saglietti si salva d’istinto e la susseguente conclusione di Prisco è senza fortuna. Nella ripresa buona opportunità per gli ospiti con Cioè che ben servito da Bosi calcia da ottima posizione ma sul fondo. Consueta girandola di cambi nella ripresa, le occasioni scarseggiano con il Cassino che si difende senza rischiare troppo e l’Aprilia che prova a proporsi in avanti ma senza grande convinzione. Al minuto 87 Teoli è provvidenziale nello sventare un traversone di Bosi. Nel recupero Abreu, da poco in campo, ha due chance per raddoppiare ma non trova la giusta lucidità. Finisce 1-0, fa festa il Cassino che può godersi una Pasqua serena.

CASSINO: Teoli, D’Alessandro, Camara, De Cristofaro, Maraucci, Brunetti, Darboe, Ricamato, Prisco (85′ Pintori), Celiento (70′ Abreu), Tribelli (70′ Mattera). A disposizione Della Pietra, Manzi, Gazzerro, Reale, Boye, Lombardi. All. Urbano.

APRILIA: Saglietti, Bencivenga, F. Pace (58′ L. Pace), Sterpone, Montella, Sossai (70′ Fortuna), Carpentieri (46′ Cuscianna), Cioè, Bosi, Casimirri (69′ Utzeri), Fortunato. A disposizione Del Moro, Tassinari, Di Palma, Di Magno, Romani. All. Venturi.

Arbitro: Munerati di Rovigo.

Marcatore: 24′ Tribelli.

Note: ammonito Celiento. Spettatori 300 circa con piccola rappresentanza ospite.