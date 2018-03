Di Francesco “Il terzo posto non sarebbe come uno scudetto”

A margine della premiazione della panchina d’oro andata a Massimiliano Allegri, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

“Quale allenatore ho votato per la Panchina d’Oro? Ho votato Gasperini perché ha fatto grandissime cose con l’Atalanta anche se poi ha vinto, meritatamente, Allegri che sta facendo veramente bene. L’esplosione di Under? I mezzi li ha sempre avuti, dovevamo solo trovare il modo di metterli in campo. E’ un ragazzo con grandi margini di miglioramento e mi auguro che il problema fisico avuto in nazionale non sia niente di grave. Quattro punti sull’ Inter e cinque sulla Lazio? Non abbiamo nessuna garanzia, mancano ancora molte partite, abbiamo ancora lo scontro diretto con la Lazio e non dimentichiamo che l’Inter ha una partita in meno. Dobbiamo essere molto concentrati col Bologna per mantenere questa distanza. L’eventuale terzo posto sarebbe come uno Scudetto vedendo il campionato di Juventus e Napoli? No, per me non sarebbe uno Scudetto. Sarebbe un terzo posto importante che ci permetterebbe di restare in Champions. Ci auguriamo di ottenerlo anche perché è l’unica posizione alla quale possiamo arrivare vista a distanza dalle prime due. La sfida al Barcellona? Abbiamo la grande soddisfazione di affrontare questi quarti di Champions che dovremo giocare con grandissima autorità. Giocheremo con molto rispetto, il Barcellona è la squadra più forte del mondo e ha i giocatori più forti del mondo ma non dovremo avere paura. Abbiamo il grande desiderio di fare bene sia fuori casa che qui a Roma. Nella gara di ritorno Olimpico tutto esaurito? Negli anni passati abbiamo ottenuto poco in Europa, noi abbiamo avuto il merito di aver ricreato quest’attesa per una gara così importante e i tifosi ci potranno dare tantissim