Cassino – San Teodoro 3-4. Azzurri superati dalla squadra sarda

Inatteso passo falso per il Cassino che al Salveti viene superato dal fanalino di coda San Teodoro. Gara con tante reti e tanti errori difensivi, che hanno permesso alla squadra sarda di portare a casa tre punti davvero preziosi in chiave salvezza.

Per gli azzurri invece uno stop casalingo dopo cinque vittorie consecutive tra le mura amiche. Prisco siede inizialmente in panchina, in attacco c’è Abreu. In difesa ancora assente Camara, gioca Brunetti. Al 5′ ci prova Tribelli con una conclusione dal limite che termina di poco sul fondo. Tre minuti dopo Celiento calcia in corsa dai venti metri, la palla si alza sopra la traversa ma non di molto. Al 12′ il San Teodoro passa in vantaggio. La difesa cassinate è troppo morbida e ne approfitta Varela che sottomisura non sbaglia. Al 17′ ospiti vicini al raddoppio. Cross dalla destra di Congiu, girata aerea di Raimo e grande intervento di Della Pietra che evita il gol. Ma al 21′ i sardi si portano sullo 0-2.

Cassino troppo sbilanciato, palla per Spano che supera Della Pietra, colpevolmente fuori dai pali e da venti metri insacca nella porta vuota. Stavolta il Cassino reagisce e accorcia subito le distanze. Cross dalla destra di Tribelli e deviazione di testa vincente da parte di Abreu. Un minuto dopo Ricamato ha la palla del pari ma la pregevole conclusione dai venticinque metri si spegne di pochissimo sul fondo. Al 37′ il San Teodoro va ancora in rete, stavolta con Congiu che spedisce la palla alla destra di Della Pietra. Urbano lascia De Cristofaro negli spogliatoi e inserisce Prisco, che si rivede in campo dopo oltre un mese. Dopo pochi secondi il Cassino torna in partita. Celiento va via sulla sinistra e pesca in area Tribelli che da posizione ravvicinata non sbaglia. Neanche il tempo di esultare che il San Teodoro va a segno per la quarta volta. Difesa ancora distratta, ne approfitta La Vista che con un preciso diagonale batte Della Pietra. Trascorrono i minuti e la gara ha un nuovo sussulto intorno alla mezz’ora.

San Teodoro che resta in dieci per l’espulsione di Bonati e Cassino che va in rete con Pintori che con un siluro dal limite supera imparabilmente Uccheddu. Ora gli azzurri ci credono, hanno un quarto d’ora per pareggiare e un uomo in più. Pintori è scatenato, l’attaccante sardo centra prima il palo su punizione e poi nel recupero ci vuole un grande Uccheddu per negare il pari. Finisce 3-4, fa festa il San Teodoro, per il Cassino più di qualche fischio per aver avuto un approccio sbagliato al match.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro (76′ Lombardi), Mattera, De Cristofaro (46′ Prisco), Maraucci, Brunetti, Darboe, Ricamato, Abreu, Celiento, Tribelli (57′ Pintori). Allenatore Urbano. In panchina Teoli, Di Mambro, Manzi, Gazerro, Reali, Boye.

SAN TEODORO: Salveti (60′ Uccheddu), Ferraro, Russo, Raimo (80′ Rapone), Bagattini, Bonati, Varela (74′ Vecchio), La Vista, Spano (88′ Fanti), Santaguida (67′ Doddo), Congiu. Allenatore Sanchez. In panchina: Musu, Caldarelli.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Marcatori: 12′ Varela, 21′ Spano, 23′ Abreu, 37′ Congiu, 46′ Tribelli, 47′ La Vista, 75′ Pintori.

Note: ammoniti Maraucci, Brunetti, Darboe, Varela, Santaguida, Doddo. Espulso al 74′ Bonati per doppia ammonizione.