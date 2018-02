Cassino-Flaminia 1-0. Decide Pintori su rigore

Il Cassino si conferma vincente al Salveti superando in extremis il Flaminia al termine di un incontro tutt’altro che bello e giocato a ritmi bassi.

Urbano è costretto a rinunciare per squalifica a Brunetti, Darboe e Prisco e lancia dal primo minuto il giovanissimo Camara, arrivato in settimana. Due gli ex in campo, da una parte De Cristofaro, dall’altra Moracci. In avvio ci provano gli ospiti con De Costanzo ma la sua girata termina non di molto sul fondo.

Il Cassino fa fatica a rendersi pericoloso e si fa vivo al quarto d’ora con una conclusione velleitaria di Celiento. A metà tempo nitida opportunità per gli azzurri con lo stesso Celiento che va via sulla destra e serve un assist d’oro ad Abreu che da due passi sciupa la correzione a rete spedendo la palla sul fondo.

I minuti trascorrono ma a rendersi più insidioso è il Flaminia che al 33′ e al 43′ ha due buone chance con Mastrantonio, che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa la musica non cambia con ritmi sempre particolarmente bassi, il Flaminia si difende con ordine e il Cassino si propone a sprazzi. Al 54′ ci prova Celiento con un’apprezzabile conclusione al volo ma senza troppa fortuna. Al 62′ ancora protagonista l’attaccante campano che viene servito ottimamente e si ritrova a tu per tu con Francabandiera senza però riuscire a trovare il guizzo vincente. La gara sembra avviata al più classico degli 0-0 ma in un minuto si decide la gara. Siamo all’87’ quando Ferrara solo davanti a Della Pietra fallisce il gol del vantaggio per gli ospiti, anche grazie al numero uno cassinate che devia in angolo.

Dopo la battuta del corner, l’azione prosegue e il Cassino si procura un calcio di rigore, che viene concesso dal direttore di gara per un fallo di mano dell’ex Moracci. Dal dischetto, Andrea Pintori realizza con freddezza consentendo agli azzurri di conquistare tre punti davvero preziosi in chiave play off. La squadra di Urbano è ora a solo un punto da Trastevere e Latina e potrà giocarsi la qualificazione nelle restanti nove gare di campionato. Il Cassino domenica prossima sarà di scena a Fregene con l’Atletico con l’obiettivo di interrompere l’emorragia di sconfitte esterne. Rientreranno i tre squalificati e sicuramente sarà un’altra occasione per vedere all’opera i giovani a disposizione di Urbano.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, De Cristofaro, Maraucci, Camara (84′ Manzi), Tribelli (73′ Pintori), Ricamato, Abreu, Celiento (94′ Gazerro), Lombardi (65′ Boye). A disposizione Teoli, Di Mambro, Reali, Zegarelli, Madonna. Allenatore Urbano.

FLAMINIA: Francabandiera, Battaiotto (84′ Vittori), Calisto, Lazzarini, Carta, Moracci, De Costanzo (74′ Leonardi), Mastrantonio (63′ Ferrara), Ingretolli, Battaglia (84′ Gnignera), Macri. A disposizione Reali, Petrini, Cesarini, Tiozzo. Allenatore Vigna.

Arbitro: Bergamin di Castelfranco Veneto.

Marcatore: 89′ Pintori (rig.)