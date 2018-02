Perotti “Secondo tempo maledetto, nessun alibi, siamo noi i responsabili”

La qualificazione è ancora aperta ma all’Olimpico la Roma dovrà avere un altro atteggiamento. Ieri sera a fine gara ha parlato Diego Perotti.

“Tyson andava espulso? Può darsi ma non voglio più pensarci. Per l’arbitro non era da rosso e basta. Ora bisogna giocare meglio, pensando che al ritorno con un solo gol possiamo passare. Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Non lo so, me lo chiedo anche io. Per il primo tempo avremmo meritato di vincere e mi dispiace molto per quel maledetto secondo tempo che abbiamo giocato. E’ tutta colpa nostra, non ci sono scuse, i responsabili siamo noi. Ora la testa è al campionato, poi potremmo pensare al ritorno. Un terzo gol ci avrebbe ammazzato ma in casa non possiamo giocare come abbiamo fatto nella ripresa. Nella ripresa non abbiamo fatto niente di quello fatto nel primo tempo e sono arrabbiato perché avevamo segnato, stavamo giocando bene e poi non so cosa sia successo. Non ho una risposta chiara, forse è mancata un po’ d’esperienza. Dobbiamo stare zitti e lavorare per migliorare. L’obiettivo è il mondiale in Russia? Darò tutto per andare ma per farlo devo fare bene qui a Roma. So che la nazionale argentina ha molti giocatori di qualità, non sarà facile far parte del mondiale ma ci proverò perché sarebbe il mio sogno”.