Monte San Biagio: arriva Magliozzi

Il sig. Carlo Magliozzi, già in passato collaboratore di squadre blasonate, inizia da questo momento il suo percorso nel Monte San Biagio. Si esprime a riguardo il presidente Alessandro Maddaluna – Carlo Magliozzi sarà ufficialmente il nostro direttore dell’area tecnica. La nostra società gli fa tanti auguri di buon auspicio di portarla sempre più in alto. Si parte per una nuova sfida per migliorarne il funzionamento e farla diventare un piccolo gioiello della provincia, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile e la prima squadra, senza tralasciare la scuola calcio. Auguri di cuore dal presidente e da tutta la società, che ci aiuti a vincere tante partite importanti, e non solo quelle giocate in campo.