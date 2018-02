Albalonga, Barone “Una domenica quasi perfetta”

“Una domenica quasi perfetta”. E’ il commento di Mario Barone, centrocampista classe 1984 dell’Albalonga, protagonista della sfida interna che gli azzurri hanno vinto col Cassino di misura (1-0). L’ennesima perla su calcio di punizione (valsa il suo quarto gol in campionato) ha permesso agli azzurri di mister Mariotti di conquistare altri tre punti e accorciare ad un solo punto la distanza dal Rieti capolista.

“Abbiamo iniziato bene, sfiorando subito il vantaggio e poi trovandolo col mio calcio piazzato – racconta Barone – Dopo il gol e fino alla fine del primo tempo, però, ci siamo abbassati troppo e il Cassino ha preso coraggio, pur costruendo pochi pericoli. Nella ripresa abbiamo ripreso in mano il pallino del gioco e sfiorato il raddoppio: alla fine serviva vincere e ce l’abbiamo fatta, poi personalmente fa ancor più piacere che i tre punti siano arrivati con un mio gol. Non era semplice spuntarla perché di fronte c’era un’ottima squadra e poi ormai tutte le avversarie guardano la nostra classifica e ci mettono qualcosa in più”.

Il Rieti ha pareggiato sul campo dell’Sff Atletico. “Speravamo in un rallentamento della prima della classe e comunque giocavano contro un avversario forte”.

Nel prossimo turno l’Albalonga sarà ospite dell’insidiosa Ostia Mare. «Già all’andata ci costrinsero al pareggio interno e poi sul loro campo mettono sempre qualcosa in più» avverte Barone.

Magari i biancoviola potrebbero non avere stimoli altissimi vista una situazione di classifica piuttosto interlocutoria. “Non crediamo proprio che sarà così – sgombra il campo dai dubbi Barone -. E’ ovvio che le motivazioni saranno diverse perché noi crediamo a un obiettivo che pochissimi avevano pronosticato a inizio stagione, ma sappiamo anche che dovremo sudare tantissimo per portare via l’intera posta in palio perché l’Ostia Mare è sicuramente una squadra di ottimo livello”.