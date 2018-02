Al via il torneo Roma Caput Mundi

Sono tutte arrivate a Fiuggi le otto rappresentativa nazionali che, da domani pomeriggio, giocheranno le gare della 12.ma edizione del Roma Caput Mundi, il torneo internazionale giovanile che il Comitato Regionale Lazio organizza sui campi della provincia Sud di Roma e quella Nord di Frosinone. La manifestazione, riservata ai ragazzi nati nel 2000, si articola su due gironi formati da 4 squadre ciascuno. Tre le giornate di gara, più una di riposo, dedicata alla cerimonia ufficiale.

Il via alle gare domani alle ore 15 con l’Albania, campione uscente, che a Lariano affronterà subito Malta. Queste due nazionali under 18 avranno come avversarie del proprio girone due squadre rappresentative giovanile, quella del Comitato greco di Salonicco e quella del CR Lazio, affidata a Marco Ippoliti: quest’ultime due squadre saranno subito di fronte domani al Fraiegari di Piglio.

L’Italia LND, invece, è stata inserita nell’altro girone e debutterà contro il Galles sul campo di Genazzano. Inghilterra e Romania, invece, si affronteranno al Caslini di Colleferro. Le vincenti dei due gironi accederanno direttamente alla finale, in programma venerdì mattina al campo Anco Marzio di Ostia.

Previsto anche un giorno di riposo, quello di mercoledì, che sarà riservato alla cerimonia ufficiale del torneo, che si svolgerà presso il Salone d’Onore del Coni alla presenza degli Ambasciatori delle sei Nazioni inviate al torneo.

IL CALENDARIO

1^ GIORNATA (Lunedì 19 febbraio – ore 15.00)

GIRONE A

ITALIA LND – GALLES (campo le Rose di Genazzano)

INGHILTERRA – ROMANIA (campo Caslini di Colleferro)

(campo le Rose di Genazzano) (campo Caslini di Colleferro) GIRONE B

C.R. LAZIO – GRECIA (campo Fraiegari di Piglio)

ALBANIA – MALTA (campo Abbafati di Lariano)

2^ GIORNATA (Martedì 20 febbraio – ore 15.00)

GIRONE A

ITALIA LND – INGHILTERRA (campo Galeotti di Carpineto Romano)

GALLES – ROMANIA (campo Collacchi di Segni)

(campo Galeotti di Carpineto Romano) (campo Collacchi di Segni) GIRONE B

MALTA – C.R. LAZIO (campo Tintisona di Paliano)

ALBANIA – GRECIA (campo Comunale di Artena)

RIPOSO (Mercoledì 21 febbraio)

(cerimonia ufficiale Salone d’Onore Coni al Foro Italico di Roma)

3^ GIORNATA (Giovedì 22 febbraio – ore 15.00)

GIRONE A

GALLES – INGHILTERRA (campo Fraiegari di Piglio)

ROMANIA – ITALIA LND (campo Comunale di Ferentino)

(campo Fraiegari di Piglio) (campo Comunale di Ferentino) GIRONE B

GRECIA – MALTA (campo Gillaro di Montecompatri)

C.R. LAZIO – ALBANIA (campo Tomei di Sora)

FINALE (Venerdì 23 febbraio – ore 10.30)

GARA DI FINALE

Vincente Girone a – Vincente Girone B