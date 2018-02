Atletico Vescovio-CreCas 1-0. Decide Sandulli nella ripresa

Tre punti pesanti quelli conquistati dall’Atletico Vescovio tra le mura amiche dello stadio di Via della Pisana. Occasione persa invece dal CreCas Città di Palombara, che si allontana dalla vetta della classifica. In una gara che aveva una grandissima importanza per entrambe le formazioni, è stata probabilmente quella biancorossa a scendere sul rettangolo verde con la cattiveria che l’ha premiata al triplice fischio: se il primo tempo è stato principalmente di marca ospite, nella ripresa i locali hanno fatto il loro gioco, anche con evidenti perdite di tempo, giungendo al (fortuito) vantaggio.

Il CreCas ci prova al 5’ con la botta di Gallaccio, fuori misura, mentre al 6’ il filtrante di Sandulli raggiunge Tancredi in area: tiro smorzato da Palmieri. D’ora in poi è solo CreCas. All’8’ Passiatore lancia in profondità Bussi, che stoppa la sfera, ma è tenuto a bada dalla retroguardia di casa. Al 28’ Ortenzi riceve in area da Gallaccio, salta gli avversari, giunge sul fondo e crossa per Fischetti, che incorna colpendo in pieno il montante. Al 35’ l’attaccante ci prova ancora con il mancino da fuori area, ma è solo calcio d’angolo. Si torna negli spogliatoi sullo 0 – 0.

Nel secondo tempo la prima opportunità è degli ospiti: al 13’ Ortenzi sgancia il tiro dal limite, Berretta si distende e si rifugia in corner. Trascorrono sette minuti e sono i padroni di casa a passare, quando il rasoterra di Sandulli beffa Sbraga e si infila in rete. Al 38’ Palmieri può pareggiare a due passi dalla porta, ma non crea troppi problemi all’estremo difensore avversario: termina 1 – 0.