Di Francesco: “Under tecnicamente è incredibile”

Al termine de vittorioso match giocato alla Dacia Arena di Udine, queste le parole dell’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco:

“La squadra era in crescita da alcune gare, abbiamo passato un momento difficile ma col lavoro abbiamo ritrovato alcune certezze, soprattutto sotto porta. I cinque gol al Benevento ci hanno fatto bene. Altra partita risolta da una giocata di Under? Ovviamente ci vuole sempre la giocata di un singolo per vincere ma questo è arrivato attraverso un’idea di gioco chiara e corale e un modo di giocare da squadra, tutti insieme. Lui deve migliorare in alcune scelte, ma da quando è arrivato gioca più di squadra e meno singolarmente. Tecnicamente è incredibile, va al tiro con grandissima velocità. Sta funzionando il nuovo modulo? Sta funzionando la filosofia. L’idea di calcio è sempre la stessa, questa squadra ha fatto grandi cose col 4-3-3 ma poi ci siamo un po’ appiattiti.

Il cambio di modulo è stato anche mentale ma i ragazzi stanno facendo molto bene anche col 4-2-3-1. Il nostro atteggiamento tattico concede qualcosa agli altri ma poi ci ridà qualcosa a noi. Ora stiamo andando più in verticale, quello che non mi piace sono i cross dalla trequarti che facilitano le altre difese. Vanno migliorate alcune scelte su determinate giocate e anche nell’approccio alla gara. La polemica di Spalletti? Su certe cose non devo dare risposte, abbiamo altre cose più importanti alle quali pensare. Io devo pensare a preparare bene la partita di Champions e basta. Gli ottavi di finale contro lo Shaktar? Loro davanti hanno grandissime qualità, ma noi non dobbiamo cambiare atteggiamento e dobbiamo lavorare insieme, da squadra. Visto questo Dzeko meglio puntare su Schick? Poi quando fa gol Dzeko tutti cambiano idea. Schick è forte, ha avuto poca continuità negli allenamenti. Edin si è messo a disposizione della squadra, poteva segnare ma mi sta piacendo la sua grande predisposizione nei confronti della squadra”.