Atletico 2000, una realtà in piena crescita

Continua il piano di crescita dell’Atletico 2000 che, soprattutto nell’ultimo anno, ha compiuto un enorme cambio di passo sotto tutti gli aspetti. Dai risultati alla gestione: il club di via di Centocelle punta ad orizzonti importanti.

Sicuramente l’arrivo del direttore generale Flavio Moscetti ha portato tanta energia alla società. Uno splendido rapporto con il patron Alessio Di Curzio e la grande voglia di continuare e migliorare il lavoro. “Nell’ultimo anno abbiamo apportato numerosi cambiamenti e tante novità – spiega il dg Moscetti – in primis è stata migliorata la parte sanitaria. Disponiamo di uno studio fisioterapico sempre a disposizione per i nostri atleti e le loro famiglie. Siamo molto soddisfatti di quanto fatto e sono sicuro che nelle prossime stagioni ci andremo a migliorare ulteriormente”. Recentemente sono stati raggiunti anche altri accordi.

Dalla scuola di portieri a quella di tecnica. “Collaboriamo con Renato Cera e la sua attività “Essere il numero uno” che svolge allenamenti mirati per migliorare coloro che ogni weekend difendono la porta dell’Atletico 2000 – continua Moscetti – visto che abbiamo alcuni giocatori in questo ruolo visionati da realtà professionistiche, con la società abbiamo pensato che questa fosse una manovra giusta da compiere.

A breve partirà anche la collaborazione con la scuola di tecnica di Marco Di Chio, ex giocatore professionista che non ha bisogno di presentazioni, la quale si occuperà di preparare al meglio i nostri gruppi del settore giovanile e scuola calcio”. Un ulteriore novità è quella dello scouting. “Abbiamo organizzato uno staff che si occuperà dell’osservazione di giocatori – spiega il dg – una mossa importante per continuare ad ultimare il nostro piano di crescita”. Soddisfazione scaturita anche dal buon andamento della prima squadra. “Una nota di merito per la nostra Promozione perché è la compagine con il maggior numero di giovani schierati in campo – dice il dg- dopo una falsa partenza, adesso, si sta raccogliendo qualche frutto”.

Infine, Flavio Moscetti conclude il discorso con un messaggio di ringraziamento e di stima: “Sono appagato per la serietà e straordinarietà della nostra segreteria e del nostro custode, Roberto. Credo che senza di loro non sarebbe mai stato possibile portare a termine tutto questo lavoro”.