Sassari Latte Dolce – Cassino 2-1: azzurri rimontati nel finale

Gli anticipi di campionato non portano bene al Cassino. Come due settimane fa a Latina, gli azzurri tornano a casa a mani vuote questa volta dalla trasferta di Sassari. In Sardegna, il Latte Dolce si impone 2-1 grazie alla rimonta nella parte finale di gara dopo che la squadra di Urbano era passata in vantaggio con Prisco. Nel primo tempo da segnalare dopo sei minuti una buona opportunità per Maraucci e al 33′ una traversa colpita dai sardi con Bianchi.

Nella ripresa dopo sedici minuti il Cassino va in rete con Prisco, che firma la sua marcatura in maglia azzurra. L’attaccante campano è freddo e preciso nel superare Garau. Sembra in discesa la gara per il Cassino ma la squadra di casa non molla e ribalta le sorti dell’incontro. Al minuto 77 è Bianchi che serve un assist d’oro a De Martis che da ottima posizione non sbaglia per il pareggio. I sardi ora ci credono e a due minuti dal novantesimo completano la rimonta. E’ Cabeccia a trovare la conclusione decisiva che supera Della Pietra. Per il Cassino da segna

lare anche una traversa colpita da Celiento.

Azzurri che ora potrebbero perdere la quinta posizione, in virtù degli incontri odierni.







SASSARI LATTE DOLCE: Garau (69 ‘ Pittalis), Ravot (74′ Daga), Ruiu, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Demartis, Scanu (74′ Masala) , Scognamillo (69′ Delizos), Marcangeli, Palmas. A disp. Congiu, Fideli, Serra, Sanna, Contu. All. Massimiliano Paba.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, De Cristofaro (89′ Tribelli), Maraucci, Brunetti, Darboe, Ricamato, Prisco, Celiento (77′ Manzi), Abreu (88′ Pintori). A disp. Teuli, Di Mambro, Gazzerro, Boye. All. Corrdao Urbano.

Arbitro: Sicurello di Seregno.

Marcatori: 61′ Prisco, 77′ Demartis, 88′ Cabeccia. Note: ammoniti De Cristofaro, Scanu.