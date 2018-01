Sezze-Palocco 3-2. Doppietta di De Santis

Torna alla vittoria la Vis Sezze, che al “Tasciotti” riesce a superare 3-2 il Palocco dopo una gara ricca di colpi di scena. In avvio partono meglio i romani e Micheli è subito chiamato ad un difficile intervento dopo appena 1′ sul tiro di De Santis. Al 4’ grande occasione per la Vis con Coia, che si fa trovare pronto in area e batte di sinistro alzando la conclusione di un soffio.

Il vantaggio dei rossoblu arriva al 10’ sempre con l’attaccante, che si fa trovare pronto sul chirurgico lancio di Rogato e batte Rossetti con un sinistro preciso. Sezze al 19’ perde Drogheo toccato duro e Catanzani opta per il cambio con Rosella. Al 24’ grande occasione per Vozzi, che si fa trovare libero sul secondo palo e calcia al volo non riuscendo ad inquadrare la porta. Al 30’ ospiti ancora pericolosi con D’Aguanno,

che si avventa sul pallone dopo un retropassaggio corto di Rogato, ma Micheli esce dai pali e con i piedi sventa la minaccia.

Nella ripresa Sezze torna in campo con il piglio giusto e al 53’ trova la rete del 2-0 con Antonucci, che sfrutta un’indecisione di Rossetti e tutto solo deposita in rete la palla del raddoppio. Avanti di due reti, i rossoblu tirano un po’ i remi in barca, facendo prendere campo ai romani, che al 70’ accorciano le distanze con De Santis, che con un tiro dal limite beffa Micheli. Al 74’ ancora Antonucci pericoloso dopo una bella imbeccata di Rosella, ma la sua conclusione di sinistro finisce sull’esterno della rete. A 10’ dalla fine Ferrari ristabilisce

le distanze tra le squadre segnando al termine di una prolungata azione di Coia che gli permette di farsi trovare tutto solo e battere Rossetti per la terza volta.

SEZZE: Micheli, Damiani, De Santis V., Manni, Rogato, Drogheo (19’ pt Rosella), Ferrari (39’ st Coia V.), Martelletta (27’ st Ciarmatore A.), Coia A., Antonucci (49’ st Sagna), Lucarini. A disp.: Ciarmatore F., Baklouti, Colongi. All.: Catanzani

PALOCCO: Rossetti, Bacchetti, Minotti, Liberatore, Vozzi (1’ st Marinucci), Di Nardo, Barontini (19’ st Suppa), Segoni (31’ st Pecchia), De Santis N., D’Aguanno, Paternoster (1’ st Pellegrino). A disp.: Perazzolo, De Pace, Ialungo. All.: Laruffa

ARBITRO: Musumeci di Aprilia

MARCATORI: 10’ pt Coia A., 8’ st Antonucci, 25’ st De Santis N., 35’

st Ferrari, 38’ st De Santis N.

NOTE: Ammoniti: Antonucci, Barontini, Ferrari, Di Nardo. Recupero: pt:

1’; st: 5’.