Cassino, due sconfitte consecutive ma i play off restano un obiettivo possibile

A Latina è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per il Cassino, che dalla doppia trasferta con Rieti e pontini è tornata a casa a mani vuote. Due battute d’arresto diverse. La prima era arrivata al termine di un match condizionato da diversi errori arbitrali, tutti a sfavore degli azzurri. A Latina la squadra di Urbano è scesa in campo rimaneggiata, ha retto un tempo per poi crollare nella ripresa. Il 3-0 maturato al Francioni è un risultato eccessivamente pesante per quello che si è visto in campo.

Un Latina cinico che ha capitalizzato le occasioni che ha avuto a disposizione. Troppe le assenze in casa azzurra, anche se Prisco ha avuto una grande occasione per pareggiare. Il presidente Nicandro Rossi è comunque sereno dopo gli ultimi risultati negativi. “Stiamo disputando un buon campionato – afferma il massimo dirigente azzurro – e queste due sconfitte non cambiano la mia idea. A Latina avevamo troppe assenze e comunque la squadra ha giocato un buon primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo fallito una clamorosa occasione per pareggiare e loro ci hanno puniti. Siamo sempre in corsa per i play off, ma non è una nostra ossessione. Al primo anno di serie D siamo in linea con le aspettative“. I risultati di ieri hanno fatto indietreggiare di qualche posizione il Cassino. Ricamato e compagni ora sono a un punto dall’ultima posizione utile per accedere ai play off. Rieti, Atletico e Albalonga sembrano irraggiungibili ma Latina, Trastevere e Ostiamare sono ad appena una lunghezza e la corsa verso i play off sarà lunga. Mercoledì è in programma il recupero tra Latina e Rieti. Domenica prossima al Salveti il Cassino ospiterà la Lupa Roma con l’obiettivo di tornare a conquistare punti pesanti. Saranno nuovamente a disposizione Maraucci e De Cristofaro che hanno scontato il turno di squalifica. Dovrebbero rientrare anche Abreu e Ammaturo, assenti sabato scorso.

“A Latina – afferma il tecnico Urbano – siamo stati costretti a cambiare modulo. Non avevamo centrocampisti da portare in panchina e sapevamo di essere in emergenza. La squadra ha interpretato bene il primo tempo. Poi nella ripresa hanno sfruttato una delle poche occasioni che avevano costruito nel corso della gara. Bravi loro, noi siamo calati pian piano ed è arrivata la sconfitta. Ora ci concentriamo sulla prossima partita, dopo due stop vogliamo tornare a vincere”.