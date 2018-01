UniPomezia. Casavecchia: “Vincere contro la Boreale e dare continuità”

In serie positiva da cinque turni, l’Unipomezia di Solimina cercherà ancora continuità nella sfida del Don Orione contro la Boreale. Anche la formazione di Cardone sta attraversando un grande momento di forma essendo reduce da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato i capitolini fuori dalla zona play out. All’andata terminò con il punteggio di 3-1 in favore dei rossoblù che, visto anche il big match tra Ladispoli e CreCas, tenteranno il bis cercando magari di rosicchiare qualche punticino alle formazioni di Bosco e Scorsini.

Ad introdurre il match con la Boreale è il difensore Leonardo Casavecchia. “In settimana ci siamo preparati bene e domenica proveremo a dare ancora continuità alle recenti prestazioni e risultati. Nell’ultimo periodo abbiamo lavorato intensamente sia sotto il profilo atletico sia a livello tattico. Contro la Boreale mi aspetto una sfida probabilmente attendista da parte loro, generalmente i nostri avversari tendono a coprirsi molto e dunque una chiave di lettura potrebbe essere proprio questa. Da parte nostra dobbiamo preoccuparci solo e soltanto di noi stessi e dobbiamo pensare a vincere indipendentemente dall’atteggiamento che adotteranno i nostri rivali.

Nelle ultime partite siamo migliorati anche e soprattutto nel reparto arretrato ed anche in questo senso vogliamo dare un seguito nei prossimi appuntamenti sul campo. In un campionato del genere possedere una buona solidità difensiva potrebbe alla lunga fare la differenza e dunque cercheremo di fare attenzione anche a questo aspetto. I dieci punti da recuperare dalla vetta non sono pochi, comunque mancano ancora diverse partite e proveremo a recuperare lo svantaggio ragionando di giornata in giornata. Finchè saremo matematicamente in corsa per il primo posto continueremo senza dubbio a crederci”.