Rieti-Cassino 3-1. Doppietta di Marcheggiani, gol di Tiraferri e Abreu

Sconfitta a testa alta per il Cassino che cede alla capolista Rieti solo nella parte finale di gara e in inferiorità numerica. Il 3-1 finale non deve ingannare perché gli azzurri hanno retto bene sul campo della prima della classe, grande favorita per la vittoria del campionato.

Urbano ridisegna la squadra optando per un 3-5-2 con Brunetti, Manzi e Maraucci a guidare la difesa e i giovani Mattera e D’Alessandro che guadagnano qualche metro rispetto alla loro solita posizione dando manforte al centrocampo. In avanti Prisco e Abreu.

Il Rieti preme subito sull’acceleratore ma la retroguardia azzurra non va particolarmente in affanno. De Cristofaro viene già ammonito dopo quattro minuti e risulterà giallo pesante. Della Pietra è attento su Scotto e Marcheggiani. Abreu allo scadere per poco non sorprende Scaramuzzino ma nel recupero Brunetti è ingenuo nell’atterrare Scotto. L’arbitro concede il rigore che Marcheggiani trasforma portando avanti il Rieti. Nella ripresa il Cassino non si disunisce e continua a reggere l’urto sabino. Pian piano cresce la convinzione e al 58′ arriva il pareggio. Lungo lancio di Brunetti, palla che finisce sui piedi di Abreu che si libera di un difensore del Rieti, supera Scaramuzzino e deposita in rete sotto la sessantina di tifosi giunti da Cassino. Nel momento migliore però arriva il secondo giallo per De Cristofaro. Azzurri in 10, ne approfitta il Rieti, che ancora con Marcheggiani, stavolta con un preciso colpo di testa, riporta in vantaggio i sabini. E al minuto 85′ Tiraferri chiude la partita siglando il 3-1. Nel recupero Celiento centra il palo su punizione.

RIETI: Scaramuzzino, Biondi, Ispas, Giunta, Scotti, Tiraferri (86′ Scevola), Luciani, Minincleri (66′ Dalmazzi), Dionisi, Marcheggiani (76′ Cericola), Cuffa. A disposizione Foscarini, Scardala, Graziano, Proto, De Fazio, Bussoni. Allenatore Parlato.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Manzi, De Cristofaro, Maraucci (75′ Celiento), Brunetti, Darboe, Ricamato, Prisco (86′ Lombardi), Abreu (81′ Tribelli), Mattera. A disposizione Teoli, Patella, Gazzerro, Reale, Istrefi, Pintori. Allenatore Urbano.

Arbitro: Loffredo di Torino.

Marcatori: 46′ pt. (rig.) e 72′ Marcheggiani, 58′ Abreu, 85′ Tiraferri.

Note: ammoniti Minincleri, Brunetti e Maraucci, espulso al 69′ De Cristofaro per doppia ammonizione.

Spettatori 600 circa con buona rappresentanza cassinate.

crediti fotografici: Fc Rieti Facebook Official Page