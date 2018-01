Castelverde, Fiorini “Bel finale d’anno, pronti per il 2018″

E’ giustamente orgoglioso per il finale di 2017 dei ragazzi della Prima categoria. Maurizio Fiorini, presidente del Castelverde, ha applaudito il gruppo di mister Damiano Casarola che è riuscito nell’impresa di frenare la corsa della Tivoli 1919 (ex) capolista del girone.

«Confidavo in una buona prestazione dei ragazzi che già la settimana precedente a Setteville avevano fatto una grande gara e così è stato – dice Fiorini – La gara con la prima della classe, formazione forte e molto organizzata, è stata sostanzialmente equilibrata: il nostro Pasetto ha effettuato due parate importanti, ma anche noi abbiamo avuto un paio di ghiotte occasioni. La squadra, poi, non ha mollato nemmeno dopo lo svantaggio e, nonostante la pesante assenza per squalifica di Silvestri, è riuscita a trovare il gol del pari con Halimaj. Un pareggio prezioso considerando che nella formazione iniziale, anche in questa partita, avevamo sette “under” e in generale un finale di 2017 decisamente buono».

Il massimo dirigente, che continua a lavorare a stretto contatto con il direttore generale Clemente Longo per far crescere sempre di più il club, parla in termini positivi della prima parte di campionato della prima squadra biancoverde. «Al momento siamo al settimo posto, ma ad appena quattro punti dal Valle Martella terzo e ad una lunghezza dalla zona Coppa Lazio. Credo che quello possa essere un obiettivo, in ogni caso siamo felici di quanto hanno fatto i ragazzi e mister Casarola finora».

Una soddisfazione che Fiorini estende anche al settore giovanile. «Da quel punto di vista la collaborazione avviata col Frosinone è certamente un motivo di orgoglio e anche i nostri gruppi, tutto sommato, stanno rispondendo bene». Tornando a parlare di Prima categoria, il Castelverde ora potrà fare i richiami di preparazione consueti nel periodo della sosta natalizia e poi si avvicinerà al primo appuntamento del 2018, quello sull’insidioso campo del Villa Adriana che in questo momento ha tre punti in meno rispetto al team del presidente Fiorini.