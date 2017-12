Cassino – Nuorese 1-0. Prisco decisivo

Il Cassino chiude il 2017 nel migliore dei modi superando di misura la Nuorese. Al Salveti decide l’incontro una rete firmata da Umberto Prisco in chiusura di primo tempo. Darboe siede inizialmente in panchina. Urbano ridisegna la squadra proponendo un 4-2-3-1 con Tribelli, Abreu e Celiento a supporto di Prisco. La Nuorese, seguita da una ventina di tifosi giunti dalla Sardegna, si presenta al Salveti con appena diciassette elementi. In panchina esordisce Fraschetti, che ha preso possesso della squadra da meno di una settimana.

La prima occasione la crea dopo due minuti proprio la squadra sarda con il giovane Gungui che con un rasoterra dal limite impegna Della Pietra che devia in angolo. Partita particolarmente noiosa nelle prime battute. Al quarto d’ora si va vivo il Cassino con Ricamato, la girata del centrocampista azzurro termina di poco alta. Al 26′ ci prova Abreu ma il tentativo dell’attaccante portoghese è piuttosto velleitario. Trascorrono i minuti ma le occasioni latitano. Quando ci si avvia all’intervallo, ecco la fiammata azzurra che porta al vantaggio. Celiento calcia una punizione dal limite che viene deviata dalla barriera in angolo. Lo stesso Celiento dalla bandierina disegna una bella traiettoria che trova il colpo di testa vincente di Umberto Prisco. Palla in rete e primo gol in maglia azzurra per il centravanti napoletano, alla terza presenza con il Cassino.

Nella ripresa si prosegue su ritmi non altissimi, è ancora Celiento al 47′ a mettere i brividi alla retroguardia sarda che si salva con affanno. Al 55′ Carboni blocca in due tempi un a conclusione dell’attaccante campano. Urbano manda in campo Darboe al posto di un buon Tribelli. Entreranno anche Brunetti e Lombardi. Carboni si supera a respingere in corner una conclusione ravvicinata del solito Celiento mentre l’unica opportunità per la Nuorese è al minuto 89 quando il neo entrato Argiolas prova a sorprendere Della Pietra con un un tiro a giro che termina di poco alto. Finisce 1-0 con il Cassino che festeggia con i tifosi una vittoria che chiude la prima parte della stagione. La posizione in classifica è la sesta, a un punto dal Latina, che occupa l’ultima utile per i play off. Si riprenderà il 7 gennaio quando al Salveti arriverà l’Ostiamare. Era importante terminare il girone d’andata bene dopo la brutta prestazione di una settimana prima in Sardegna. Trentuno punti conquistati rappresentano sicuramente un buon bottino per gli azzurri.



CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, De Cristofaro, Maraucci, Manzi, Tribelli (69′ Darboe), Ricamato, Prisco, Celiento (87′ Brunetti), Abreu (78′ Lombardi). A disposizione Teoli ,Di Mambro, Patella, Gazerro, Ammaturo, Pintori. Allenatore Urbano.

NUORESE: Carboni, Tupponi, El Otmani, Mira (77′ Argiolas), Guarino, Strumbo, Goh, Gallo, Kone, Verachi, Gungui (87′ Catte). A disposizione Ferrara, Infante, Rosano, Lai. Allenatore Fraschetti.

Arbitro: Sanzo di Agrigento.

Marcatore: 45′ Prisco.

Note: ammoniti De Cristofaro, Tribelli, Gallo, Guarino. Spettatori 500 circa.