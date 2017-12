Albalonga, Panini “Con l’Aprilia un’occasione persa”

Indisponibile il Pio XII a causa di alcuni lavori, il campo di Pavona (dove si allena la prima squadra e dove giocano le giovanili) non ha portato pienamente fortuna all’Albalonga che nell’ultima partita del 2017 non è andata oltre l’1-1 contro l’Aprilia. “Un’occasione mancata – si rammarica capitan Panini – Eravamo in un grande momento e proprio nel giorno della caduta del Rieti capolista e del pareggio dell’Sff Atletico secondo, avremmo dovuto cogliere questa opportunità e concludere alla grande il girone d’andata”.

Il difensore centrale classe 1983 analizza più nello specifico il match con l’Aprilia. “Non siamo stati brillanti, arrivavamo spesso secondi sul pallone. Sapevamo che gli ospiti, squadra tra le più in salute del girone, avrebbero messo in campo tanto agonismo e determinazione e noi forse siamo entrati in campo convinti di poterla risolvere in qualsiasi momento. Invece abbiamo creato pochissimo anche se siamo comunque andati avanti con Nohman in avvio di secondo tempo, poi l’Aprilia ha immediatamente reagito ed è riuscita poco dopo a pareggiare i conti. Noi ci siamo “fidati troppo” della nostra fase difensiva, ma l’Aprilia ha creato diverse situazioni pericolose e nel finale potevamo anche vincerla, anche se il pareggio credo sia stato il risultato giusto. E’ chiaro che se vogliamo tentare di stare lassù, questi sono punti persi che pesano come anche quelli con Latte Dolce e Ostiamare. Il campo diverso da quello del Pio XII? Non dev’essere un alibi, anche perché noi ci alleniamo a Pavona e conosciamo bene quel manto sintetico”.

La prima parte di stagione dell’Albalonga, comunque, rimane più che positiva. “Stiamo facendo un gran campionato anche perché questo è un gruppo totalmente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. La squadra ha trovato un’armonia importante e anche con mister Mariotti il rapporto è molto buono, anche se a mio parere ci sono ancora margini per crescere”. L’Albalonga si prenderà qualche giorno di sosta per ricaricare le batterie e riaprire l’anno nuovo con l’importante sfida interna contro il Trastevere.