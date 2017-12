I derby di Roma più intensi del recente passato

Un derby è sempre un derby. Ma a Roma lo è ancora di più. Perché da un lato ci sono due schieramenti che convivono da quasi cent’anni e si alimentano di una rivalità infinita e atavica che rende l’uno migliore rispetto all’altro, e viceversa, ed è alla base dell’identità di ognuno dei due club. Gli scontri tra Lazio e Roma sono una classica del calcio italiano e per molti tifosi di queste due squadre sono la partita dell’anno, indipendentemente da come stia andando la stagione. L’ultimo derby, nel quale la Roma si è imposta per 2 a 1, è stato il numero 149 disputato in campionato e ha ribadito la tendenza che vede la Roma superiore alla Lazio in quanto a vittorie (53 contro 37) mentre i pareggi sono in totale 57. L’intensità e il pathos che si raggiungono in quella che è senza dubbio la stracittadina più calda e intensa di tutta la Serie A sono senza eguali, come dimostrano le dichiarazioni dei principali protagonisti a fine partita, un evento che condiziona i mesi successivi, anche nelle stagioni in cui le capitoline non sono le principali candidate al titolo secondo i pronostici delle scommesse.

Le due squadre romane si contendono da sempre lo scettro di rappresentante della capitale italiana, con i giallorossi leggermente in vantaggio sia per numero di tifosi sia per il numero di titoli totali. Se, infatti, a livello di campionati italiani la Roma ne conta 3 e la Lazio 2, per quanto riguarda la Coppa Italia i giallorossi ne hanno alzate 9 al cielo contro le 6 dei biancocelesti. Ma la storia del derby romano non si ferma ai titoli, anzi, è piena di partite importanti che hanno lasciato il loro segno nella storia. Andiamo a vedere quali sono i derby di Roma che hanno marcato gli ultimi anni.

Roma – Lazio 3-1, 11 aprile 1999

Quella stagione fu il trampolino di lancio di un Francesco Totti ormai consacrato come uno dei migliori giocatori del mondo. Allenato da Zdenek Zeman, il capitano giallorosso iniziava a mettere le basi per la vittoria dello Scudetto dell’anno successivo. La Lazio, allenata da Sven Goran Eriksson, contava invece su un attacco composto da Christian Vieri e Marcelo Salas e viveva una delle sue migliori epoche. Tuttavia fu la Roma a imporsi con un perentorio 3-1 grazie a una doppietta di un giocatore inaspettato, Marco Delvecchio, che anticiperà il gol del 2-1 di Vieri. Come sigillo d’autore, Totti metterà a segno il 3-1 che sarà la scusa per mostrare al pubblico la mitica maglietta con su scritto “Vi ho purgato ancora”.

Roma-Lazio, 2-2 29 aprile 2001

Quel giorno sia affrontavano i laziali campioni in carica e i romanisti che puntavano a uno Scudetto che sarebbe poi arrivato poco dopo. Quale miglior scusa per i biancocelesti di ostacolare i rivali di sempre? Raramente si è visto un derby romano con due squadre così forti e incisive, il che sfocia in un classico 0-0 nel primo tempo, frutto di una prima parte con entrambe le compagini che pensano più ad ostacolarsi che ad attaccare.

Nella ripresa Gabriel Omar Batistuta apre le marcature, mentre poco dopo Delvecchio si conferma uomo derby per eccellenza mettendo a segno il 2-0. La metà dell’Olimpico di colore giallorosso è in festa, tocca con mano lo Scudetto, fino a quando Pavel Nedved rimette tutto in discussione con un missile da fuori. A soli 10 minuti dal fischio finale. I cinque minuti di recupero sono pura epica, sublimata dal gol di Lucas Castroman all’ultimo secondo, con la conseguente esplosione del settore laziale. Un derby al cardiopalma che, però, non impedirà alla Roma di vincere il campionato qualche settimana dopo.

Lazio Roma 1-5, 11 marzo 2002

È una Roma scudettata e lanciatissima quella che nel 2002 mette a segno il più grande colpo in un derby da squadra ‘fuori casa’. La squadra di Capello è una delle candidate alla vittoria del campionato insieme all’Inter e alla Juventus, che alla fine si proclamerà campione d’Italia. Ma in quel momento i giallorossi sono inarrestabili. A farne le spese è la Lazio capitanata da un Alessandro Nesta che quella notte vive un incubo lungo 90 minuti per colpa di Vincenzo Montella. L’attaccante di origini napoletane realizza forse la sua miglior prestazione di sempre mettendo a segno 4 reti in un derby, con un Nest ridicolizzato in più occasioni. Il poker di Montella, storia pura del derby, verrà affievolito dal gol della bandiera di Stankovic per la Lazio, prima di uno splendido pallonetto di Totti che chiude il sipario con un 5-1 demolitore.

Lazio Roma 3-1, 6 gennaio 2005

Il calcio da sempre possibilità di rivincita e probabilmente in tanti tifosi della Lazio aspettavano il momento giusto per battere gli odiati rivali in una partita agonica e piena di pathos. Ma fra tutti quello che più lo desiderava era Paolo Di Canio, attaccante di fede laziale che dopo aver girovagato per l’Italia e la Gran Bretagna tornava a casa sua per chiudere la carriera nella sua squadra del cuore. E sarà proprio lui l’eroe del derby di quella notte dell’Epifania 2005, con un gol stupendo dopo un tiro al volo proprio sotto la Curva Sud, feudo romanista che lui aveva già ‘profanato’ dopo il gol nel suo primo derby nel 1989, da giovanissimo.

Il pareggio di Cassano è soltanto un momento di defaillance dei biancocelesti, che quella sera erano padroni del campo. Saranno poi il brasiliano Cesar e l’attaccante Tommaso Rocchi a segnare i due gol dell’estasi biancoceleste, con un Di Canio scatenato sotto la Curva a fine partita per una vittoria che non dimenticherà mai e che forse il destino gli doveva.

Lazio Roma 3-2, 19 marzo 2008

Nel dopo Calciopoli, la Roma era la principale rivale dell’Inter per la vittoria dello Scudetto. Dopo la vittoria per 3-2 del derby d’andata, al ritorno la Lazio scese in campo con il sangue agli occhi. Una vittoria biancoceleste, infatti, avrebbe praticamente tagliato fuori i giallorossi dalla lotta per il titolo. La Roma si porta in vantaggio con un incredibile gol di Taddei, sul quale rimbalzava un pallone spazzato via da Valon Behrami, che alla fine però si riscatterà. La Lazio pareggia i conti con Pandev e si porta in vantaggio con un rigore di Rocchi, per poi venir raggiunta da un gol di Simone Perrotta. Un’altalena di emozioni impressionante, con un 2-2 a mezz’ora dalla fine che sembra essere il risultato finale. Fino al gol all’ultimo secondo di Behrami, che prende di sorpresa la difesa giallorossa e mette a segno il 3-2 prendendosi la rivincita sul gol di Taddei e facendo esplodere il settore laziale.

Lazio Roma 1-0, 26 maggio 2013

Se un derby è anche una finale di Coppa Italia e lo scenario è l’Olimpico, gli ingredienti per una partita esplosiva ci sono tutti. Tuttavia la partita non passerà alla storia per lo spettacolo offerto ma principalmente per il nervosismo di due squadre che non vogliono perdere un derby con l’intensità di sempre e il premio di una Coppa da alzare al cielo. L’equilibrio delle 0-0 viene smosso da un gol di Senad Lulic, che approfitta di una smanacciata di Lobont su un cross di Candreva per sbloccare il risultato e scrivere la storia. Da quel giorno, infatti, quell’incontro sarà per sempre ricordato dai laziali come quello della coppa in faccia.