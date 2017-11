Ostiamare corsara espugna il Trastevere Stadium

Bella vittoria esterna dell’ Ostiamare che supera 3 a 2 il Trastevere, allo Stadium di Via Vitellia e manda ko i ” Leoni” di Gardini.

TRASTEVERE – OSTIAMARE 2-3

Trastevere

Sottoriva, Vendetti, Scaglietta, Vassallo (12′ st Donati), Sfanò, Martorelli, Panico (15′ st Mastromattei), Riccucci, Druschky, Neri (40′ st Paliarini), Lorusso (30′ st Bernardotto).

A disp. Caruso, Pucino, Calcagni, Giannone, Cardillo.

All. Aldo Gardini.

Ostiamare

Giannini, Pieri, Colantoni, Bellini, Mazzei, La Rosa, Ferrari, Catese, Roberti, Proietti (28′ st Attili), Calveri (45′ st Belardelli).

A disp. Barrago, Odorisio, Lazzeri, Achilli, Pedone, Santucci, Saltalamacchia.

All. Alfonso Greco.

Arbitro: Sig. Piazzini (Prato)

Assistenti: Sig. Mazzuoccolo (Nola) e sig. De Falco (Nola)

Marcatori: Proietti (21′ pt), Roberti (10′ st e 32′ st) per Ostiamare; Druschky (14′ st), Sfanò (20′ st) per Trastevere

Note:

Ammoniti: Vassallo (34′ pt), Pieri (38′ pt), Ferrari (9′ st), Colantoni (34′ st), Mazzei (42′ st)

Recupero: 1′ pt; 6′ st.

Al termine di una gara combattuta, l’Ostiamare riesce a passare al Trastevere Stadium. Nel primo tempo la squadra di casa è parsa in difficoltà ed incapaci di opporre resistenza all’Ostiamare.

Al 3′ una difesa amaranto disattenta lascia Roberti solo fronte porta, ma l’ex Trastevere riesce a guadagnare solo un calcio d’angolo, il primo della partita. Il Trastevere non riesce ad allontanare il gioco dalla propria area e trema ancora per un colpo di testa di Bellini.

Al 21′ l’Ostiamare va in vantaggio: Roberti cerca il gol, Sottoriva devia, ma non trattiene la sfera. Proietti, approfittando del mancato stop nella parata del portiere amaranto, supera la difesa di casa e mette in rete a un metro dalla linea della porta. La squadra del Rione non si abbatte e cerca la rimonta subito dopo con un potente tiro di Panico che però trova pronto Giannini. Al 30′ Sottoriva para magistralmente un tiro di Roberti. Ancora un brivido per quelli del Rione. Al 43′ Giannini è chiamato a difendere la porta dall’esuberanza di Druschky e Lorusso due volte in pochi secondi, ma la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-1.

Il secondo tempo si apre in apparenza sulla stessa linea della prima frazione: al 10′ Roberti si insinua oltre la difesa amaranto e sigla il gol dello 0-2. Sono necessari cambi di gioco, ma soprattutto di mentalità e Mister Gardini dà il via alle sosituzioni schierando in campo prima Donati al posto di Vassallo e subito dopo Mastromattei al posto di Panico. A questo punto il Trastevere cambia il volto della partita e comincia a macinare gioco. I risultati si vedono già al 14′ con Druschky bravo a siglare il gol con un bel tiro piazzato che Giannini ha potuto solo deviare. E’ il gol dell’1-2 che riapre la gara al Trastevere Stadium. A questo punto la squadra di Mister Gardini ci crede e continua ad attaccare guadagnando una serie veloce di calci d’angolo. Il forcing viene premiato al 20′ con il pareggio siglato da Sfanò.

Sale l’agonismo in campo, tutte e due le squadre vogliono conquistare il bottino pieno ed è l’Ostiamare ad essere premiato grazie alla rete del numero 9 Roberti al 32′. La gara non è ancora finita e l’occasione del pareggio capita al 42′ quando Sfanò serve Pagliarini che non riesce a girare correttamente la sfera e, seppur fronte porta, tira alto sopra la traversa. È ancoraPagliarini a cercare il pareggio al 51′ quando l’arbitro fischia il termine della gara.

Mister Gardini: “Non siamo scesi in campo con la solita grinta, la svolta della partita c’è stata quando è entrato Donati e Sfanò è passato a centrocampo. Ci aspettavamo il 3-2 del Trastevere. Dispiace perchè abbiamo raddrizzato la partita, ma il calcio è anche questo. I ragazzi sono intelligenti e sanno adattarsi ai nuovi ruoli e mi dispiace per loro perchè probabilmente hanno sentito che almeno un punto l’avremmo portato a casa”.