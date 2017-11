Lanusei – Cassino 0-2: in rete Ricamato e Darboe

La Sardegna porta bene al Cassino che a Lanusei conquista la terza vittoria in altrettante gare giocate in terra isolana.

Lo 0-2 matura nella ripresa e porta la firma di Ricamato e Darboe, due elementi imprescindibili per il tecnico Urbano. Era importante vincere soprattutto dopo una settimana tribolata con le partenze di Giglio, Moracci e Partipilo.

Cassino rimaneggiato con appena 17 elementi tra campo e panchina. In avanti il tridente è composto da Pintori, Abreu e Celiento con Tribelli che siede inizialmente in panchina. Dopo una fase di studio, si scioglie il Cassino che al 16′ si rende pericoloso con Celiento, che viene anticipato all’ultimo momento da un difensore sardo. Poco dopo ci prova Abreu, ma il suo destro è alto.

A metà tempo grande occasione per Mattera ma il tiro a botta sicura del terzino azzurro è respinto da La Gorga. Si fa male Maraucci, Urbano è costretto a fare di necessità virtù inserendo il giovane Clemente. Labagnara e Ladu sono quelli che portano maggiori insidie alla retroguardia cassinate che però difende con ordine.

Il Cassino passa in vantaggio al 66′. L’azione parte dai piedi del nuovo entrato Tribelli, prosegue con Abreu che serve Ricamato che con un gran destro da dentro l’area fulmina La Gorga. Nel finale si fa male anche Cavaliere, debutta Coppola. L’arbitro concede cinque minuti di recupero e al quarto di questi, Darboe raddoppia. E’ Abreu a lanciare il centrocampista gambiano che batte in uscita il portiere sardo. Finisce 2-0 per gli azzurri che salgono al quarto posto in classifica. Domenica al Salveti arriva il Monterosi e intanto nei prossimi giorni ci saranno novità di mercato con l’arrivo di diversi giocatori.

Lanusei: La Gorga, Mezzapelle, Doa, Pisanu, G. Rizzo, Bonu (61′ Alvarez), Labagnara (68′ Cavallaro), Demontis, Franzese, Ladu (77′ Doucoure), Oggiano. A disp. Avicolli, Cacciotti, Rosato, Mavrov, Doucoure, Cavallaro, Alvarez, Galici, Fatta. All. Hervatin

Cassino: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, Cavaliere (87′ Coppola), Maraucci (40′ Clemente), Brunetti, Darboe, Ricamato, Abreu (94′ Di Mambro), Pintori (56′ Tribelli), Celiento. A disp. Kuzmanovic, , Gazzerro. All.: Corrado Urbano.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Marcatori: 66′ Ricamato, 94′ Darboe

Note: ammonito: Brunett.