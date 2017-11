Cassino-Trastevere 1-1. A segno Ricamato e Lorusso

Al Salveti finisce 1-1 tra Cassino e Trastevere. Il risultato matura nel primo tempo grazie alle reti di Ricamato e Lorusso.

Squadre in campo con il 4-3-3. Rispetto ad Aprilia, Urbano recupera Tribelli. Passano otto minuti e la squadra di casa, ieri in completo rosso, è già in vantaggio. Proprio Tribelli va via sulla destra e pennella un assist perfetto per la testa di Ricamato che non sbaglia firmando la sua quarta rete in campionato. Al 14′ ci prova Celiento dalla distanza ma la conclusione dell’attaccante campano termina di poco alta. Il Trastevere esce allo scoperto al minuto 16 quando un tiro da buona posizione di Mastromattei finisce non di molto sul fondo. L’11 romano cresce pian piano e poco dopo la mezz’ora va vicinissimo al pareggio con una bella conclusione a giro di Lorusso che sfiora il palo alla destra di Della Pietra. Al 43′ il Trastevere pareggia. Contatto molto dubbio in area tra D’Alessandro e Lorusso. Per l’arbitro è rigore e non servono a nulla le proteste cassinati. Dal dischetto lo stesso Lorusso firma la sua ottava rete in campionato. Nell’ultimo dei tre minuti di recupero concessi, Della Pietra si supera su una conclusione ravvicinata di Cotani.

Nella ripresa si vede un Cassino migliore che dopo sei minuti va vicino al nuovo vantaggio. Sponda di testa di Giglio per Ricamato che controlla la palla e con una pregevole rovesciata costringe il giovane Sottoriva a un grande intervento e alla deviazione in corner. Al 54′ i romani si rendono pericolosi con il tedesco Druschky che di testa manda la sfera di poco a lato. Inizia la girandola di cambi e il più pimpante nel Cassino è Pintori. Al 65′ una sua punizione dai 25 metri impegna l’ottimo Sottoriva che blocca con un tuffo plastico. E’ ancora più bravo il portiere trasteverino, classe 99, al minuto 80 quando sempre Pintori lascia partire un gran tiro su punizione dal limite che per poco non si insacca all’angolino. All’85’ cross dalla destra di Pintori e stacco di Ricamato, ma la mira non è delle migliori. Arrembaggio finale del Cassino ma il risultato non cambia. Finisce 1-1, il Cassino resta saldamente in zona play off e domenica terza trasferta sarda stagionale, questa volta a Lanusei.



CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, Partipilo (55’ Pintori), Maraucci, Moracci, Darboe, Ricamato, Giglio, Celiento (86’ Lombardi), Tribelli (58’ Abreu). A disposizione Kuzmanovic, Di Mambro, Brunetti, Cavaliere, Clemente, Coppola. Allenatore Urbano

TRASTEVERE: Sottoriva, Cotani, Vendetti, Riccucci, Sfanò (74’ Pucino), Martorelli, Panico (66’ Pagliarini), Mastromattei, Druschky(66’ Cardillo), Lorusso, Campoli (57’ Bernardotto 85’ Vassallo). A disposizione Caruso, Scaglietta, Calcagni, Neri. Allenatore Gardini.

Arbitro: Boscarino di Siracusa. Marcatori: 7’ Ricamato, 43’ Lorusso rig.

Note: ammoniti Maraucci, Moracci, Cotani,D’Alessandro, Mattera. Spettatori 800 circa di cui 40 provenienti da Roma.