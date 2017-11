Spezia-Frosinone 1-1: Gilardino ferma i ciociari ma il rigore non c’era

Segna il campione del mondo e lo Spezia ferma la capolista della Serie B. Gilardino risponde su calcio di rigore – ed è il primo battuto dai liguri in questo campionato – al vantaggio del solito Daniel Ciofani, al quarto sigillo stagionale.

È una partita vivace quella tra Spezia e Frosinone con il Gila pericoloso già nel primo tempo con un colpo di testa ravvicinato al 7′ e con una traversa colpita al 33′ in spaccata per deviare il rasoterra di Mastinu.

I gol entrambi nella ripresa: all’11′ Ciofani interviene sull’assist rimpallato dalla destra di Dionisi, stoppa e la mette alle spalle di Saloni (entrato nella ripresa per il nuovo infortunio di Di Gennaro); poi il penalty per i liguri assegnato per fallo di mano (molto dubbio) di Beghetto sul tiro da fuori di Pessina. Scintille nel finale di gara con diversi ammoniti e il secondo di Fabio Gallo, Roberto Chiappara, allontanato per proteste dalla panchina spezzina.

fonte: gazzetta.it