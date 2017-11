Grande vittoria del SFF Atletico in Sardegna. Cinque gol e primo posto in classifica.

TORTOLI´ – SFF ATLETICO 0-5

TORTOLI´: Floris, Orru, Deiorio, Diolaiti, Vignati (42´pt Gutierrez), Alessandri, Meloni (10´st Battaglia), Manca L. (10´st Lepore)., Nieddu, Figos, Manca D. A disp.: Ceccucci, Serra, Decosmi, Spinola, Cocco, D´Agostino. All.: Loi.

SFF ATLETICO: Galantini, Pompei, Formisano (10´st Di Emma), Sevieri (21´st Ramacci), Campanella, Nanni (35´st Morini), Rocchi, Tornatore (10´st D´Andrea), Tortolano, Rizzi, Esposito. A disp.: Mecadante, Perocchi, Pugliese, Brogna. All.: Scudieri.

ARBITRO: Del Rio di Reggio Emilia (Pressato – Cerilli)

MARCATORI: 10´pt, 4´st Tornatore, 8´st Nanni, 18´st, 43´st Tortolano.