Cassino – Anzio 2-1. Un rigore di Pintori decide la sfida del Salveti

Il Cassino conquista la quarta vittoria consecutiva e vola al terzo posto in classifica. Il 2-1 sull’Anzio arriva al termine di una partita non facile che la squadra di Urbano ha fatto sua grazie a una rete trasformata su rigore da Pintori nel finale. Celiento recupera ed è regolarmente in campo.

Darboe siede inizialmente in panchina. Avvio a ritmi bassi, al 12′ Celiento va via sulla destra, il cross al centro viene raccolto da Ricamato che prova il gol della domenica in rovesciata ma senza fortuna. Al 20′ sempre dalla destra Tribelli trova la testa di Giglio che centra la traversa ma l’azione era stata fermata per fuorigioco. Tre minuti dopo Cassino vicino al vantaggio.

D’Alessandro ispira Clemente che serve un assist d’oro a Celiento ma l’attaccante campano calcia debolmente da ottima posizione e Rizzato blocca senza grossi problemi. Lo stesso Celiento si riscatta pochi secondi dopo. Stavolta dalla sinistra pesca in area Tribelli che da due passi non sbaglia portando avanti il Cassino. Per l’ex esterno del Frosinone seconda rete in maglia azzurra. La reazione dell’Anzio è tutta in una conclusione dalla distanza di Lauri che termina non di molto sul fondo.

Nella ripresa parte meglio la formazione anziate che trova il pari al 55’. E’ Papa a indovinare l’angolino alla sinistra di Della Pietra con un preciso destro che non lascia scampo al numero uno cassinate. Tutto da rifare per l’11 di Urbano che fa fatica a riorganizzarsi. Girandola di cambi, entrano Pintori, Darboe e Abreu. Proprio Pintori ci prova di testa ma senza troppa convinzione. In campo anche il giovane Lombardi che al minuto 80 centra la traversa con un tiro cross che per poco non sorprende Rizzaro. La gara si sta complicando per il Cassino ma all’83’ su un traversano dalla destra di Pintori, l’arbitro ternano Ilaria Bianchini vede un mani di Costanzo in anticipo su Abreu. Per il fischietto umbro non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto Pintori realizza con grande freddezza. Seconda rete consecutiva per l’attaccante sardo che dimostra di attraversare un buon momento di forma. Il Cassino resiste fino al 96’ e porta a casa una vittoria importantissima. Gli azzurri si godono la terza posizione e domenica prossima derby ad Aprilia.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, Partipilo (58′ Pintori), Maraucci, Moracci, Clemente (58′ Darboe), Ricamato, Giglio, Celiento (78′ Lombardi), Tribelli (65′ Abreu 92′ Brunetti). A disposizione Kuzmanovic, Di Mambro, Cavaliere, Coppola. Allenatore Urbano.

ANZIO: Rizzaro, Costanzo, Landolfi (66′ Paoletti), Di Ventura, Martillotta, Funari, Silvagni (87′ Petrini), Lauri (72′ Ferrari), Rodriguez (77′ Dell’Accio), Ricci (79′ Mancini), Papa. A disposizione Benedetti, Barbaria, Gentile, Magro. Allenatore Rughetti.

Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni.

Marcatori: 25′ Tribelli, 56′ Papa, 84′ Pintori (rig.).

Note: ammoniti Moracci, Papa, Ricci, Costanzo. Spettatori 800 circa.