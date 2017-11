Frosinone-Parma 2-1. Ciociari soli al comando

Un tempo per uno tra Frosinone e Parma, ma il big match lo vincono i ciociari per 2-1 e si portano da soli in testa alla classifica con 23 punti, uno in più del Palermo.

Dominio del Frosinone per una buona mezz’ora che, infatti, porta i padroni di casa alla doppia marcatura. Il gol del vantaggio arriva grazie al regalo di Frattali che all’8′ si lascia sfuggire il tiro dai 25 metri di Maiello. Il raddoppio frusinate è opera di Ciano che al 27′ direttamente su punizione dai 20 metri da posizione defilata, pennella una traiettoria beffarda che manda il pallone sotto l’incrocio dei pali.

A fare la partita è il Frosinone, mentre il Parma sembra avanzare con il freno a mano tirato e con qualche amnesia di troppo indifesa. A sorpresa, però, a 7 minuti dall’intervallo un’autorete di Maiello per anticipare Lucarelli dopo un calcio d’angolo,rimette in partita gli ospiti. Cinque minuti prima della rete dei ducali nel Frosinone si era infortunato Sammarco al ginocchio sinistro, sostituito da Besea. Nella ripresa Parma vicino al pari con Scozzarella e Insigne, ma Bardi non si fa sorprendere. Al 36′ D. Ciofani da ottima posizione non sfrutta un assist di Ciano Poi più nulla.

