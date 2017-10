Ogbonna: “Spero in una chiamata di Ventura”

Momento importante per la carriera di Angelo Ogbonna. Il difensore di Cassino, da qualche anno in forza al West Ham, la settimana scorsa ha realizzato una rete allo scadere nella sfida di FA Cup con il Liverpool, che ha permesso alla squadra londinese di accedere al turno successivo.

Intervistato da Premium Sport, l’ex giocatore di Torino e Juventus ha dichiarato:

“La Nazionale è un obiettivo personale? Sinceramente sì, soprattutto adesso che ci si avvicina ai mondiali. In tutte le gare appoggio i miei compagni e anche adesso lo farò per gli spareggi contro la Svezia. Non ho sentito Ventura, non so se mi tiene in considerazione o meno. Io faccio di tutto per metterlo in difficoltà. L’ho avuto a Torino, è un ottimo mister, sa far giocare bene la squadra e penso che in pochi possano parlar male di lui. Un pensiero su Conte? Lo stimo come lo fanno tutti, sappiamo il suo valore e nei suoi confronti rimane un forte rispetto. Chi vincerà lo Scudetto? Penso che lo vinca la Juventus, perché ha una grandissima mentalità e perché è una società abituata a vivere sotto pressione” .