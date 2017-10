Nuorese – Trastevere 0-1. Martorelli a segno nella ripresa

Il forte vento di maestrale è stato l’ostacolo in più in questa nona giornata di campionato per Nuorese e Trastevere.

La squadra del Rione inizia il match con energia e domina la partita soprattutto a centro campo. Nel corso del primo tempo l’area amaranto è stata palcoscenico di azioni dubbie, ma il direttore di gara, Foresta di Nola, non rileva nulla di irregolare.

Nel secondo tempo l’andamento della partita non cambia con un Trastevere sempre in supremazia a centro campo e ben attento in difesa con i due fortissimi laterali Cotani e Donati.

Al 19′ del secondo tempo arriva la svolta di un gioco abbastanza piatto: il corner battuto con precisione da Lorusso indirizza il pallone al centro dell’area dove Martorelli, con un perfetto tocco di testa, insacca la sfera.

Al 41′ la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa quando, per un dubbio fallo di Scicchitano in area rionale, l’arbitro, nonostante le proteste dei giocatori amaranto, assegna il penalty alla squadra barbagina. Caruso intuisce la traiettoria del rigore, calciato da Meloni, e, tuffandosi tempestivamente, con la mano di richiamo, respinge la sfera.

Tripudio e festeggiamenti in favore del giovanissimo portiere, eccellente prodotto del vivaio trasteverino che, dopo il decisivo rigore parato nella penultima partita contro la Lupa Roma, ripete il miracolo facendo conquistare 3 punti preziosissimi alla squadra del Rione.

La Nuorese si è dimostrata squadra coriacea, abbastanza arcigna in difesa, ma piuttosto evanescente in attacco, come dimostra anche l’esiguo bottino (8 reti) nel Girone G.

“Abbiamo giocato un’ottima partita – ha dichiarato Mister Gardini a caldo – è stato evidente l’approccio positivo dei ragazzi. Abbiamo dimostrato che stiamo migliorando, che la squadra cresce compatta di settimana in settimana”.

Nuorese: Calandra, Tupponi (46′ st Kebbeh), El Otmani, Gallo, Medero, Strumbo, Spirito (29′ st Bilea), Melis (33′ st Bottone), Mancosu (29′ st Verachi), Kone (33′ st Infante), Meloni. A disp. Cellitti, Scintu, Gungui, Padulano. All. Agovino.

Trastevere: Caruso, Cotani, Donati, Fatati, Pucino, Martorelli, Panico (28′ st Scicchitano), Mastromattei (46′ st Calcagni), Bernardotto, Lorusso (37′ st Neri), Pagliarini (23′ st Druschky). A disp. Sottoriva, Giannone, Vecchiotti, Cardillo, Riccucci. All. Aldo Gardini.

Arbitro: Sig. Foresta (Nola)

Assistenti: Sig. Piedalumbo (Torre Annunziata) e sig. Marinello (Ercolano)

Marcatori: Martorelli (19′ st) per il Trastevere

Note: ammoniti El Otmani (20′ pt), Fatati (17′ st), Cotani (26′ st), Strumbo (35′ st), Scicchitano (38′ st), Martorelli (40′ st)